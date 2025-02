TV ‍: Stupéfiant, BeInSports achète une compétition et ne la diffuse pas

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

Fin 2022, BeInSports a acheté les droits de la Coupe de France féminine en co-diffusion avec France Télévisions pour quatre ans, soit jusqu’en 2026. Mais contre toute attente, la chaîne qatarie ne diffuse pas la compétition.

Dans un communiqué datant de décembre 2022, la Fédération française de football se félicitait de l’achat des droits TV de la Coupe de France féminine par BeInSports et France Télévisions. Une excellente nouvelle à l’époque pour le football français et la promotion du football féminin… sauf que tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Et pour preuve, les quarts de finale de la Coupe de France féminine démarrent ce vendredi soir avec une belle affiche entre Le Mans et le PSG. Un match à suivre sur BeInSports ou sur France Télévisions ?

𝑸𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒄𝒆 ! ⚔️



Les 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de la #CoupeDeFrance 𝐅𝐞́𝐦𝐢𝐧𝐢𝐧𝐞 démarrent ce soir avec @LEMANSFC 🆚 @PSG_Feminines. Un seul objectif : le dernier carré 👊🔥



📺 À suivre dès 𝟮𝟬𝗵𝟬𝟬 sur 𝗙𝗙𝗙𝘁𝘃 ! pic.twitter.com/CUgAfZbYiT — Coupe de France (@coupedefrance) February 7, 2025

A la surprise générale, l’affiche sera finalement retransmise sur… FFF TV. Aussi fou que cela puisse paraître, les deux diffuseurs ont acheté la compétition mais ne diffusent pas les matchs, ce qui a provoqué des réactions d’internautes stupéfaits sur les réseaux sociaux. « Vraie question : pourquoi BeIN Sports et France Télévisions ont acquis les droits de diffusion de la Coupe de France féminine jusqu'en 2026 si c'est pour zapper la majorité de la compétition et ne diffuser qu'à partir des demi-finales ? » s’interroge notamment un internaute sur X.

La Coupe de France féminine passe à la trappe !

En ce qui concerne le choix de BeInSports, il semble tout simplement que ce soit l’accumulation de matchs européens sur ce créneau horaire qui justifie l’absence de diffusion de la Coupe de France féminine. « Les canaux sont bouchés. Ce soir t’as Ligue 2 + Bundesliga + Porto - Sporting qui prennent 8 canaux, du volley sur la 8… » souligne un autre internaute. On peut toutefois imaginer que les demi-finales seront retransmises par France Télévisions et BeInSports. Mais ce n’est sans doute pas comme ça que le football féminin va se développer en France et le choix de certains diffuseurs interroge, car il est rare pour ne pas dire inédit d’acheter les droits d’une compétition, pour finalement faire le choix de ne pas la diffuser.