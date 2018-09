TV : France TV incapable de vendre la Coupe de la Ligue et la Coupe de France !

Dans : Coupe de France, Coupe de la Ligue.

Propriétaire d'une partie des droits TV de la Coupe de France, en accord avec Eurosport, et d'une partie des droits pour la Coupe de la Ligue, avec Canal+, France Télévisions a tenté de les vendre à TF1 et à M6, les chaines du service public ayant été mises dans l'obligation de faire d'énormes économies. Mais, malheureusement pour France TV, et le contribuable, aucune des deux chaînes privées contactées n'a souhaité acheter ces droits pour un motif assez simple, ils sont beaucoup trop onéreux par rapport aux audiences réalisées.

« France Télévisions a acheté ces matches bien trop cher, et se retrouve donc coincé », ont expliqué des sources issues de TF1 et M6 interrogées par BFM Business. Sachant que France TV a les droits de la Coupe de France jusqu'en 2022, et ceux de la Coupe de la Ligue jusqu'en 2020, on imagine que ce refus des deux chaînes privées va faire tousser au sein d'un service des sports où on a taillé sans ménagement dans les budgets depuis quelques mois. Selon certaines estimations, le service public paie autour de 20ME par an pour ces deux coupes nationales et risque donc de devoir assumer ces deux contrats jusqu'au bout.