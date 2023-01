TV : Châteauroux - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Quelques jours après avoir subi la première défaite de sa saison sur la pelouse de Lens en Ligue 1, le Paris Saint-Germain va effectuer son entrée en lice en Coupe de France face à Châteauroux, une formation de National.

Quelle heure pour Châteauroux - PSG ?

Comment les joueurs du club de la capitale française vont-ils réagir après la première chute de leur saison 2022-2023 ? La réponse va vite tomber, puisque le PSG se déplacera à Châteauroux ce week-end dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui se jouera ce vendredi 6 janvier à 21 heures au Stade Gaston Petit. L’arbitre sera Bastien Dechepy.

Sur quelle chaîne suivre Châteauroux - PSG ?

Diffusée sur Eurosport ces dernières années, la Coupe de France a changé de diffuseur principal cette saison puisque c’est beIN SPORTS qui a racheté les droits TV de la célèbre compétition française auprès de la FFF. Ce premier grand rendez-vous de coupe de l’année 2023 entre Paris et Châteauroux sera donc retransmis sur la chaîne beIN Sports 1.

Les compos probables de Châteauroux - PSG :

Auteur d’une saison compliquée en National, avec une 14e place après 16 journées et une incapacité de gagner en dehors de la Coupe de France depuis octobre dernier, Châteauroux va donc s’offrir une belle parenthèse dans sa saison avec ce choc contre le PSG. Un rendez-vous lors duquel l’entraîneur Maxence Flachez alignera sa meilleure équipe avec un schéma à cinq défenseurs pour essayer de résister le plus longtemps possible aux offensives parisiennes.

👥 Voici les joueurs retenus par le 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗙𝗹𝗮𝗰𝗵𝗲𝘇 pour la réception du @PSG_inside ! 🔥



📋 𝟮𝟬 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 sélectionnés.



🏆 ⌁ #𝗟𝗕𝗖PSG | #TousUnisAvecLaBerri pic.twitter.com/dohYZUwiu3 — La Berrichonne de Châteauroux (@LaBerrichonne) January 5, 2023

La compo probable de Châteauroux : Delecroix – Youssouf, Ahoussou, Ouaneh, Sangante, Fouda – Mexique, Basque, Viltard – Ntolla, Bianchini.

Quelques jours après avoir subi la foudre de Lens en L1, le PSG va tout faire pour se racheter contre une équipe de National en validant son ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France. Mais pour cette rencontre, Christophe Galtier devra composer avec une cascade de forfaits. Vu que Messi, Neymar, Mbappé, Donnarumma, Verratti, Hakimi, Renato Sanches, Nuno Mendes ou Kimpembe sont absents. Autant dire que le PSG va devoir se qualifier avec ses jeunes, et certains titulaires comme Marquinhos ou Vitinha.

La compo probable du PSG : Navas - Mukiele, Marquinhos, Bitshiabu, Bernat - Zaïre Emery, Danilo, Vitinha - Soler - Sarabia, Ekitike.