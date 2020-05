PSG-ASSE : Zone rouge, la finale loin du Stade de France ?

Dans : Coupe de France.

Le championnat a beau être terminé, la FFF et la LFP n’ont toujours pas fait de croix sur les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue.

Selon toute vraisemblance, les matchs PSG-OL et PSG-ASSE devraient se disputer fin juillet ou dans le courant du mois d’août, bien évidemment à huis clos. Pour le football français, il est d’autant plus important de disputer ces rencontres qu’en cas de victoire, Lyon et Saint-Etienne décrocheraient une place en Ligue Europa. Mais à en croire les informations obtenues par Le Quotidien du Foot, qui n’évoque que la finale de la Coupe de France entre Saint-Etienne et le Paris SG, la rencontre n’a quasiment aucune chance de se disputer dans l’enceinte du Stade de France.

Et cela pour deux raisons. La première concerne le coût que représente la location de l’enceinte de Saint-Denis, qui s’élève à près d’1,5 ME. L’autre argument qui pousse les organisateurs de la compétition à délocaliser la finale loin du Stade de France, c’est bien évidemment la situation géographique et sanitaire de l’enceinte parisienne, laquelle se trouve en plein cœur d’une « zone rouge » et donc classé à haut risque en cas de deuxième vague de la pandémie. De toute évidence, une décision devrait donc être prise afin de délocaliser la finale dans une zone verte et dans un stade moins grand, dont la location serait bien moins onéreuse. Plusieurs enceintes ont d’ores et déjà été évoquées et bien évidemment, cela risque de faire bizarre pour une finale de Coupe de France puisque le match PSG-ASSE pourrait se disputer à Amiens, Guingamp, Caen, Châteauroux ou Toulouse. Tous ces stades présentent les avantages de se situer dans une ville « verte » et de disposer d’une pelouse en excellent état selon les critères de la Ligue de Football Professionnel…