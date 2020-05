PSG-ASSE : Les Verts forfaits, le fantasme explose !

Dans : Coupe de France.

Prévue le 25 avril dans un premier temps, la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE devrait se dérouler en juillet ou en août à huis clos.

Mais au début du mois de mai, le président stéphanois Roland Romeyer laissait clairement planer le doute sur la participation de Saint-Etienne pour cette finale. Car pour l’homme fort des Verts, il n’y a tout simplement aucun intérêt à disputer une finale de coupe nationale sans public. Sur le sujet, Bernard Caïazzo semblait plus ou moins d’accord avec son associé, ce qui ne manquait pas d’inquiéter les supporters stéphanois dans l’optique d’un forfait officiel des Verts pour cette finale. Mais dans les colonnes de L’Equipe, Claude Puel a haussé le ton, indiquant qu’il était tout simplement hors de question de ne pas disputer ce match de gala face au Paris Saint-Germain, huis clos ou pas.

« Il y a le cœur et la raison. Le cœur, c'est Roland qui parle. On est d'accord avec lui. Ça paraît impossible d'envisager un match de football ou Roland-Garros en étant privés de ces notions de spectacle, de partage et de communion. Après, comment on fait ? On est dans une situation où ce n'est pas seulement le sport qui est pénalisé. C'est la nation. On est obligés de porter des masques. On ne reconnaît plus nos voisins. On change de trottoir, on ne se fait plus la bise… Et on ne vit plus ? Non, il faut quand même avancer. Je ne suis pas d'accord quand on dit que le sport passe après tout le reste. Il n'y a pas de sous-métiers. Tous sont importants et tout le monde a le devoir d'apporter sa pierre à l'édifice pour remettre la nation en marche. On n'a donc pas le droit de laisser tomber la Coupe de France » a prévenu Claude Puel, lequel ne laissera pas filer sa chance de gagner un titre et potentiellement de qualifier les Verts pour la prochaine édition de l’Europa League.