PSG-ASSE : La finale à Châteauroux pour une raison à 1,5 ME

Malgré l’arrêt définitif de la Ligue 1, la Fédération française de Football n’a pas renoncé à l’idée d’organiser la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE cet été.

Dans l’idéal, la FFF aimerait que ce match se dispute à la fin du mois de juillet, bien évidemment à huis clos. Mais comme évoqué par ailleurs, il n’y a quasiment aucune chance que cette affiche se dispute au Stade de France. Et pour cause, le coût de la location de l’enceinte de Saint-Denis s’élève à 1,5 ME, un montant exorbitant lorsqu’il n’est pas possible de l’amortir avec les recettes de billetterie. C’est ainsi que selon les informations de La Nouvelle République, le stade Gaston Petit de Châteauroux tient plus que jamais la corde pour accueillir l’affiche entre le PSG et l’ASSE cet été.

Il faut dire que la location de l’enceinte du Berri est bien moins onéreuse puisque pour louer le stade de Châteauroux une soirée, la FFF ne devra débourser que 7.500 euros. « Ca reste une rumeur » fait-on néanmoins savoir auprès de la Berrichonne Football alors que les noms de Toulouse, Caen, Guingamp ou Amiens ont également été cités pour accueillir cette finale. Par ailleurs, la LFP et la FFF devront également trouver un stade pour accueillir la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris SG et l’Olympique Lyonnais, pour des raisons financières similaires. Les villes précédemment citées tiennent également la corde. Pour leurs choix finaux, les organisateurs tiendront compte du coût de la location des stades bien évidemment mais également de la situation sanitaire dans les villes concernées. Sauf rebondissement de situation, il est acquis que les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France se disputeront dans des départements verts.