PSG-ASM : La pire finale de 40 ans ? Duluc s'est endormi

Dans : Coupe de France.

Mercredi soir, le PSG et Monaco n’ont pas livré un grand spectacle à l’occasion de la finale de la Coupe de France.

Placée entre deux journées décisives en championnat, cette finale a manqué de piment. Le Paris Saint-Germain s’est imposé sans briller grâce à l’efficacité clinique de Mauro Icardi et de Kylian Mbappé… et puis c’est tout. A la machine à café ou sur les plateaux de télé, les constats sont similaires ce jeudi : cette finale de la Coupe de France édition 2021 ne restera pas dans les annales. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Vincent Duluc a pesté contre le manque de rythme et de qualité technique de cette finale, mettant les Parisiens et les Monégasques dans le même panier.

Une finale à vite oublier

« Trois fois quinze secondes en 90 minutes, ce n’est pas énorme. J’ai une admiration extrême pour Kylian Mbappé, et une vraie reconnaissance pour nous avoir offert ces trois fois quinze secondes dans la soirée, sa passe décisive, son ballon sur la barre et le but. Mais ça ne suffit pas pour sauver une des finales les plus tartes de ces quarante dernières années. C’est la faute des deux équipes si le match a été pourri » a analysé le journaliste de L’Equipe, déçu par les prestations des joueurs du PSG et de l’AS Monaco, avant de conclure. « Le jeu du PSG en dehors de ces trois éclairs a été extrêmement pauvre. Il y a eu une seule bonne combinaison offensive à un moment. Monaco a été nul, mais il a tiré au but cinq fois de plus que le PSG… 12 à 7. Seulement sept tirs en 90 minutes ! Mais c’est ridicule ». Sans pitié, Vincent Duluc attendra plus de Paris et de Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1. Les deux clubs, respectivement 2es et 3es, ont encore une petite chance d'être champions.