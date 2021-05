TV : Le gros score de France 2 avec PSG-Monaco

Dans : Coupe de France.

Mercredi soir, France 2 a réalisé un carton d’audience avec la finale de la Coupe de France entre le PSG et Monaco (2-0).

Sur le terrain, la finale n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Mais l’affiche entre Paris et Monaco, très alléchante sur le papier, a permis à France 2 de réaliser une excellente audience. Sur la soirée de mercredi, la chaîne du service public est arrivée en tête des audiences avec 4.215.000 téléspectateurs, soit une part d’audience de 19,3 %. A titre de comparaison, le match en clair entre l’OM et Angers le week-end dernier sur C8 a attiré à pleine plus d’un million de fidèles, même s’il faut bien sûr prendre en compte que neuf autres matchs de Ligue 1 se disputaient dans le même temps, dont certains à fort enjeu pour le titre ou dans la course à la Ligue des Champions.