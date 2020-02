OL : Aulas attaque, l'OM favorisé face à Lyon !

Dans : OL.

Dans un très long communiqué, l’Olympique Lyonnais s’est ouvertement plaint de la programmation du quart de finale de Coupe de France qui l'opposera à l’Olympique de Marseille.

Encore en lice dans quatre compétitions, le club rhodanien enchaîne les matchs ces dernières semaines. Et cela va durer jusqu’à son huitième de finale de Ligue des Champions face à la Juventus à la fin du mois de février. Jeudi, l’OL s’est qualifié pour un nouveau tour en Coupe de France. Par conséquent, la troupe de Rudi Garcia a encore une fois alourdi son calendrier, avec un alléchant OL-OM. Au grand bonheur des supporters des Gones. Sauf que la programmation de cet Olympico, placé le mercredi 12 février prochain à 21h05 au Groupama Stadium, n’est pas du tout au goût de Jean-Michel Aulas.

« Cette rencontre intervient seulement trois jours après un déplacement majeur pour l’OL à Paris en Ligue 1 qui impose à l’équipe un retour tardif lundi matin à Lyon. L’OL se sent d’autant plus lésé dans cette décision que Marseille, en recevant Toulouse le samedi après-midi, bénéficiera donc d’un jour de repos supplémentaire. Il serait plus logique et équitable de programmer cette rencontre le jeudi soir, comme celle opposant Epinal à Saint-Etienne, d’autant que Marseille, comme l’OL, disputera son match de L1 le dimanche 16 février. Il est donc regrettable qu’une compétition aussi valorisante se trouve impactée sur le plan de l’image par une décision visiblement imposée par les diffuseurs de TV en favorisant l’une des deux équipes, l’Olympique de Marseille au détriment de l’Olympique Lyonnais. L’OL disputera à cette occasion son 11e match depuis le 4 janvier, soit en 40 jours, ce qui traduit l’incohérence d’une telle décision », précise, sur son site internet, l’OL, qui va désormais « faire appel devant la commission supérieure d’appel de la FFF, et ce dans l’intérêt supérieur du football français et dans la préservation de l’image de la Coupe de France ».