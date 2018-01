CDF : Nantes, Metz et Troyes assurent, Amiens prend une rouste

Dans : Coupe de France, Coupe, FC Nantes, Metz, ESTAC, ASC.

Les 32es de finale de la Coupe de France touchent à leur fin en ce début de soirée dominicale. Et pas d'autre exploit à signaler. Hormis la très lourde défaite d'Amiens à Sochaux (0-6), pensionnaire de Ligue 2, tous les clubs de Ligue 1 se qualifient.

Face à Senlis, club de National 3, le FC Nantes de Ranieri n'a pas tremblé (4-0), avec des buts de Bammou, de Rongier et un doublé de Sala. Metz a dominé Dunkerque (N1), avec notamment un doublé de Niane (4-2). Et Troyes s'est contenté de l'essentiel face au petit poucet Still (R3), grâce à un but de Nivet en toute fin de partie (1-0).