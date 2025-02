CdF ‍: Même l’OL n’a pas osé, quel scandale ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

Vainqueur de Bourgoin-Jallieu jeudi soir en Coupe de France, le Stade de Reims fait polémique car le club champenois a fait le choix de partir de la région lyonnaise avec sa part de la recette soit près de 40.000 euros.

Après avoir éliminé l’Olympique Lyonnais aux tirs au but lors du tour précédent, Bourgoin-Jallieu a frôlé un second exploit de suite face au Stade de Reims. Mais cette fois, les tirs au but n’ont pas réussi aux pensionnaires de National 3, éliminés en 8es de finale de la Coupe de France. La déception a logiquement été au rendez-vous pour les amateurs, dont le point noir de la soirée n’est toutefois pas l’élimination mais bien le choix du Stade de Reims de conserver sa part de la recette, soit environ 40.000 euros. Un choix qui fait polémique puisqu’il est de coutume en Coupe de France que les clubs de Ligue 1 laissent la totalité de la recette lorsqu’ils se déplacent sur le terrain d’une équipe amateure.

CdF : Reims repart avec la recette, et donne une excuse bidon https://t.co/oUZggXBAJK — Foot01.com (@Foot01_com) February 7, 2025

Un vrai manque de classe de la part du Stade de Reims que regrette Julien Froment, journaliste pour France Info. « Pour 40.000 euros. Bravo @StadeDeReims , c'est vrai qu'avec la vente d'Agbadou à 20 millions cet hiver, c'était un peu juste financièrement pour laisser la cagnotte à une N3. Même Lyon, qui a des petits soucis avec la DNCG, a laissé sa part » a fait remarquer le journaliste. Il est vrai qu’au tour précédent, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais avaient eu l’élégance de laisser l’intégralité de la recette au club de Bourgoin-Jallieu et cela malgré les difficultés des Gones sur le plan financier. Le Stade de Reims n’a pas fait ce choix et l’a justifié en faisant savoir que cette somme allait payer l’avion du retour en Champagne. Une excuse bidon puisque dans les faits, le Stade de Reims va rester dans la région lyonnaise avant son match contre l’OL dimanche après-midi.