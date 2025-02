CdF ‍: Reims repart avec la recette, et donne une excuse bidon

Dans : Coupe de France.

Par Quentin Mallet

Victorieux au bout du suspense face à une équipe de Bourgoin-Jallieu valeureuse, le Stade de Reims ne repart pas avec les honneurs. La direction champenoise n'a pas laissé sa part de recette au pensionnaire de National 3.

C'est devenu une tradition de moins en moins respectée en Coupe de France. Les gros clubs ont tous pris l'habitude de laisser leur part de recette à l'équipe de niveau amateur qu'ils affrontent. Par conséquent, chaque année, lorsqu'un club professionnel ne rend pas hommage à cette coutume, cela fait couler beaucoup d'encre. Ce jeudi 6 février, lors de la rencontre entre le Stade de Reims et Bourgoin-Jallieu, les observateurs du football français ont tous été surpris de la tournure de ce huitième de finale. Tout au long de la partie, les Rémois ne sont pas parvenus à faire déjouer leur adversaire, pensionnaire de National 3, au point d'aller chercher la victoire lors de la séance de tirs au but.

Pas de tradition pour Reims

Après son match à Bourgoin, le Stade de Reims a établi son « camp de base » dans l’agglomération lyonnaise où le groupe restera jusqu’à dimanche pour préparer le match face à Lyon. Pas de retour à Reims hier soir ni aujourd’hui — Alexandre AUDABRAM (@AlAudabram) February 7, 2025

Et si la tradition voulait que le Stade de Reims laisse sa part de recette à Bourgoin-Jallieu, il n'en est finalement rien. Le président de l'équipe berjalienne a affirmé au micro de BFM Lyon que Jean-Pierre Caillot est reparti avec les quelque 40 000 euros promis au pensionnaire de Ligue 1. « On entend toujours les présidents de Ligue 1 dire : ‘Sans le foot amateur, il n’y a pas de foot pro’. Aujourd’hui, il y a cinq niveaux d’écart. Nous, on est en N3. C’est une association et qu’ils partent avec la moitié de la recette, c’est… La seule déception de la soirée, c’est peut-être ça. C’est une tradition en Coupe de France. Pourtant, ils ont été bien reçus. On les laisse avec ça », explique avec agacement Djemal Kolver. « C'est pour le vol en avion », affirme le club de son côté. Une excuse qui ne tient pas selon Alexandre Audabram, journaliste pour France Bleu Champagne-Ardenne, et qui annonce que Reims est resté dans la région lyonnaise jusqu'à son match de dimanche contre Lyon. Pas de retour en avion donc, et celui qui va avoir lieu dimanche soir était de toute façon déjà prévu.