PSG ‍: Un influenceur vedette profère des insultes antisémites

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les réseaux sociaux sont parfois le théâtre de débordements extrêmes. C'est encore le cas et cela met gravement en cause l'un des influenceurs parisiens les plus connus.

Dans la communauté des supporters parisiens, Sabri Parisien ou Rien a eu son heure de gloire en 2022, lorsqu'il avait été le premier, et même le seul, à annoncer que Kylian Mbappé allait prolonger avec le Paris Saint-Germain. Son compte était suivi par des dizaines de milliers de personnes, et ses interventions lors de différents lives étaient relayés dans toute l'Europe. A l'époque, Sabri était l'influenceur vedette du PSG, sans que l'on sache d'où il avait obtenu cette information en or sur l'avenir de Kylian Mbappé. Depuis, malgré une tentative pour se lancer dans le rap, il est clairement rentré dans le rang, mais a toujours de très nombreux followers. Cependant, l'homme du scoop sur Mbappé pourrait connaître quelques soucis suite à des menaces antisémites proférées lors d'un talkshow sur TikTok.

Craquage en plein live sur TikTok

🇫🇷✡️ "Incha'Allah, tu vas comprendre ce que c’est qu’un Arabe qui va baiser un Juif comme toi, fils de pute !" : L’influenceur Sabri Chidekh, alias "Sabri Parisien ou Rien", qui se décrit comme l’égérie urbaine du PSG, a proféré des insultes antisémites en plein live TikTok. pic.twitter.com/u9YqYnG0Fl — Cerfia (@CerfiaFR) February 22, 2025

Se prenant la tête avec deux interlocuteurs au sujet d'un potentiel combat, Sabri a soudainement haussé le ton et s'est lancé dans un discours surréaliste en traitant son interlocuteur de « sionniste de mer… », et en le menaçant en relation avec sa religion juive supposée. Tout cela fait évidemment du bruit, dans la mesure où l'influenceur a clairement une relation privilégiée avec le Paris Saint-Germain, se présentant lui-même comme une égérie urbaine du PSG depuis 2016. Des internautes ont signalé aux autorités la teneur antisémite des propos de Sabri Parisien ou Rien, regrettant par ailleurs que le PSG puisse laisser son image être associée à l'auteur de ces insultes racistes.