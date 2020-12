CdF : La FFF prépare un format inédit pour sauver sa Coupe

Dans : Coupe de France.

Alors que la France sort tout juste de son deuxième confinement dû à la pandémie de Covid-19, la Fédération Française de Football essaye de sauver sa Coupe de France.

Jugée comme « morte » par le Premier Ministre Jean Castex au début du mois de décembre, la Coupe de France est encore vivante. Stoppée en plein vol à la fin octobre, au moment où la deuxième vague du coronavirus touchait la France, la seule coupe nationale va reprendre en 2021, avec le retour des clubs amateurs sur les terrains. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Roxana Maracineanu sur Franceinfo mercredi : « La Coupe de France aura lieu, mais dans un format différent ». En concertation avec la LFP, la FFF essaye effectivement de trouver la meilleure solution pour maintenir sa compétition malgré les difficultés du moment. Et alors que le format existant ne sera pas maintenu, le comité exécutif de la Fédération va proposer une nouvelle formule ce jeudi.

Si les 6e et 7e tours devraient se disputer à la fin du mois de janvier prochain, les clubs amateurs pourraient avoir 17 représentants en seizièmes de finale, selon L’Equipe. En effet, la FFF pense à couper sa CDF en deux tableaux : un côté pour les amateurs, un autre pour les pros. Dans ce dernier tableau, les 20 clubs de L2 disputeraient d’abord un tour entre eux avant d’affronter les 20 formations de L1 dans un second tour, qui donnerait donc 15 qualifiés pour compléter le tableau des seizièmes. Ensuite, la Coupe de France pourrait reprendre un chemin plus normal début mars avec les cinq derniers tours de la phase finale. Une nouvelle qui va faire plaisir à tous les acteurs du foot français, les amateurs comme les professionnels.