Foot : « Bah oui », Castex annonce l'annulation de la Coupe de France

Dans : Coupe de France.

Via un communiqué officiel publié mardi soir, la Fédération Française de Football avait annoncé la reprise du football amateur pour les majeurs à compter du 15 décembre.

Les mineurs ont retrouvé les chemins des terrains le samedi 28 novembre et à en croire la FFF, les adultes allaient pouvoir en faire de même dans quinze jours. Une information qui a provoqué la joie du plus grand nombre mardi soir, mais qui est totalement erronée. Dans son édition du jour, Le Parisien a indiqué que la communication de la FFF avait pour but de forcer la main au gouvernement afin de sauver la Coupe de France, qui rapporte 36 ME à la fédération présidée par Noël Le Graët. « Contacté, le ministère des Sports juge « prématurée » l'annonce de la Fédération française de football et explique que ce dossier n'a pas encore été tranché. Pour la FFF, l'enjeu est surtout de sauver sa Coupe de France, une compétition qui lui rapporte 36 millions d'euros » note le quotidien francilien.

De son côté, Jean Castex a mis en lumière cet énorme bug de la part de la Fédération Française de Football. Sur l’antenne de RMC ce mercredi matin, le Premier Ministre a confirmé qu’il n’était pas question, pour l’instant, d’envisager une reprise du football amateur pour les majeurs le 15 décembre. « Le retour du public dans les stades est un sujet qui est en cours de discussions, pas avant le 15 décembre, c'est sûr. Il faut d'abord rappeler que les seuls sports collectifs à se pratiquer dans les stades sont les sports professionnels. Il ne sera pas possible de rouvrir des sports amateurs collectifs dans les stades le 15 décembre. La Coupe de France ? On la soutient, on l'aide mais… Est-elle morte ? Bah oui » a indiqué Jean Castex, répondant aux questions de Jean-Jacques Bourdin. De toute évidence, le football amateur va tomber de haut en prenant connaissance de telles déclarations ce mercredi…