CdF : Et maintenant, une finale PSG-ASSE avec du public ?

Défenseur de l’arrêt de la saison de football, Noël Le Graët a pourtant dans le même temps fait tout son possible pour que la Coupe de France, et de la Ligue, aient leur finale. Le président de la FFF va y arriver, puisque ces matchs sont prévus pour lancer la reprise du football en France, courant juillet ou début août. Et avec l’absence de deuxième vague et les chiffres positifs de ces derniers jours, le dirigeant envisage même une présence du public, avec bien évidemment un protocole strict et un nombre limité, pour ces matchs phares qui se dérouleront au Stade de France.

« Bien sûr, c'est ce qu'on va demander. C'est mon souhait en tout cas. On a des contacts avec l'Etat. Ils pourront peut-être nous permettre de parler de jauge soit pour le début de championnat, soit pour les matches de Coupe. On est en conversation permanente, avec des avancées qui me paraissent positives », a livré Le Graët dans un entretien à l’AFP. Une preuve que la tendance s’est largement inversée, alors que fin avril, le Premier Ministre annonçait que le football ne reviendrait pas avant septembre, en précisant que ce serait alors à huis-clos…