BeInSports va diffuser la Coupe de France !

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Eurosport ayant renoncé à diffuser la Coupe de France, la FFF était en quête d'un nouveau diffuseur en plus de France Télévisions. C'est désormais chose faite.

Après avoir ramé afin de trouver une chaîne pour l’équipe de France, TF1 se décidant au dernier moment, la Fédération Française de Football devait se pencher sur le dossier de la Coupe de France, Eurosport n’ayant pas souhaité reconduire son contrat. Tandis que France Télévisions conservait quelques matchs, il fallait rapidement trouver une chaîne, puisque les 32es de finale, tirées au sort lundi soir, n’avaient pas encore une programmation définitive les 7 et 8 janvier prochains, faute d’un diffuseur. Et selon le site FootAmateur.fr, Noël Le Graët peut se frotter les mains, puisqu’un accord a été trouvé avec BeInsports, qui diffuse une partie de la Ligue 2. On ne connaît pas encore les détails de ce contrat entre la chaîne sportive qatarie et la FFF, mais à priori l'information devrait être officialisée dans les prochains jours. Cela confirme par ailleurs que BeInSports n'a pas l'intention de jeter l'éponge après le Mondial, alors que certains affirmaient le contraire.