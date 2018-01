Après le PSG, l'OL enchaine et fait tomber Monaco

Dans : Coupe de France, Coupe, OL, Monaco.

Dans un vrai match de Coupe, l’OL a remonté un match bien mal engagé pour s’imposer 2-3 avec la manière sur le terrain de Monaco. Voilà l’OL au rendez-vous des 1/8e de finale de la Coupe de France.

Jovetic avait pourtant montré la voie aux siens en ouvrant le score d’une belle tête (1-0, 13e), mais Traoré, titulaire, débutait son festival avec une merveille de but au nez et à la barbe de Raggi (1-1, 21e). Mariano Diaz, toujours aussi présent, provoquait le but contre son camp inévitable de Sidibé, qui ne parvenait pas à empêcher l’inévitable après une bonne inspiration de l’Espagnol (1-2, 25e). Sur un centre impeccable de Traoré, Diaz trouvait le chemin des filets (1-3, 55e) mais Monaco terminait fort. Rony Lopes réduisait le score (2-3, 71e) et en toute fin de match, Anthony Lopes était sauvé sur sa barre sur une tête de Glik. Le score en restait donc là et, avec un brin de réussite sur la fin, l’OL confirmait sa bonne forme en sortant l’un des outsiders de la compétition.