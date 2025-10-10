Des barrières en béton, la préparation musclée pour Italie-Israël

Tension maximale autour de la rencontre de la semaine prochaine entre l'Italie et Israël. Udine va avoir du mal à respirer pendant quelques jours encore.

L’actualité internationale rend les matchs de football de l’équipe nationale d’Israël très compliqués à organiser. Même si cela pourrait se calmer avec les accords de paix qui sont en train de se ratifier dans le Moyen-Orient, les protestations sont toujours aussi importantes en Europe occidentale. Les bombardements incessants sur Gaza provoquent de vives réactions de la communauté internationale et de la population, comme en Italie. Un pays dont la ville d’Udine accueillera le match éliminatoires de la Coupe du monde 2022 entre l’Italie et Israël.

La ville d'Udine paralysée

Malgré les demandes du maire de la cité du Frioul, le match ne sera pas annulé et aura donc lieu la semaine prochaine. La sécurité sera à son maximum et jamais un tel déploiement de forces de l’ordre n’aura été vu pour une rencontre de football à Udine. L’accès au stade sera limité à deux entrées pour les voitures, qui seront étroitement surveillées. Pour le moment, moins de 10.000 personnes sont attendues pour cette rencontre en raison du boycott lancé dans la Botte, mais plus de 30.000 manifestants pourraient protester contre la tenue de cette rencontre et la présence d’Israël pour disputer une compétition sportive, selon les informations de la presse transalpine.

Dès cette fin de semaine, plusieurs jours avant le match, de grands blocs de béton ont été posés pour interdire l’accès aux zones restreintes, afin de pouvoir acheminer la délégation israélienne en toute sécurité. Des mesures exceptionnelles avec de la signalisation routière lumineuse la nuit, pour faire comprendre qu’il ne fallait pas tenter d’entrer dans les zones sécurisées. La Mairie a prévenu ses habitants qu’il fallait s’organiser en conséquences pour une semaine, et éviter de prendre sa voiture personnelle pour aller au stade. Une situation complexe dans une ville qui est le centre d’intérêt de l’Italie bien malgré elle.