CdM 2026 : Salah offre son ticket à l'Egypte

Coupe du monde 202608 oct. , 20:06
parMehdi Lunay
Vainqueur de Djibouti 3-0 grâce à un doublé de Mohamed Salah, l'Egypte a validé ce mercredi sa qualification pour la coupe du monde 2026. Les Pharaons sont la 19e équipe qualifiée, la troisième en Afrique après le Maroc et la Tunisie. Il s'agira de la quatrième participation du pays après 1934, 1990 et 2018.
