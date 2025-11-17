Coupe du Monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de lundi

Coupe du monde 202617 nov. , 00:00
parAlexis Rose
0
Qualifications pour la Coupe du Monde 2026 - Zone Europe :
Lundi 17 novembre
20h45 : Allemagne - Slovaquie (sur L'Equipe Live)
Irlande du Nord - Luxembourg
Malte - Pologne  (sur L'Equipe Live)
Monténégro - Croatie (sur L'Equipe Live)
Pays-Bas - Lituanie (sur L'Equipe Live)
République Tchèque - Gibraltar

WC Qualification Europe

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Allemagne
1254011037
2
Slovaquie
125401624
3
Irlande du Nord
65203660
4
Luxembourg
05005112-11
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
13541013112
2
Kosovo
105311541
3
Slovénie
3503227-5
4
Suède
15014311-8
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Danemark
11532014311
2
Écosse
105311954
3
Grèce
652031012-2
4
Biélorussie
15014417-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
16651016412
2
Ukraine
1063121011-1
3
Islande
7621313112
4
Azerbaïdjan
16015316-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
15550019019
2
Turquie
12540115105
3
Géorgie
35104613-7
4
Bulgarie
05005118-17
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Portugal
13641120713
2
R. d'Irlande
106312972
3
Hongrie
8622211101
4
Arménie
36105319-16
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
17752023419
2
Pologne
1474211156
3
Finlande
108314814-6
4
Malte
57124216-14
5
Lituanie
37034611-5
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Autriche
18760121318
2
Bosnie-Herzégovine
16751116610
3
Roumanie
1073131293
4
Chypre
8822411110
5
Saint-Marin
07007132-31
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Norvège
24880037532
2
Italie
18860221129
3
Israël
1284041920-1
4
Estonie
48116821-13
5
Moldavie
18017532-27
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Belgique
15743022715
2
M. du Nord
1373401239
3
Pays de Galles
13741214104
4
Kazakhstan
88224913-4
5
Liechtenstein
07007024-24
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
24880022022
2
Albanie
148422752
3
Serbie
138413910-1
4
Lettonie
58125515-10
5
Andorre
18017316-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Croatie
19761023221
2
R. tchèque
1374121284
3
Îles Féroé
1284041192
4
Monténégro
97304614-8
5
Gibraltar
07007322-19
Tout afficher
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272612_0235
OL

OL : Lyon se prépare à une fin d’année compliquée

Congo
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La RD Congo à un pas du Mondial

France
Mondial 2026

CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe

Fil Info

23:00
OL : Lyon se prépare à une fin d’année compliquée
22:55
CdM 2026 : La RD Congo à un pas du Mondial
22:40
CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe
22:39
CdM 2026 : La Norvège d'Haaland brise le rêve de l’Italie
22:39
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de dimanche
22:20
Hakimi finaliste pour le Ballon d’Or Africain
22:00
Le mercato est déjà fou, Konaté s'amuse bien
21:40
EdF : Gusto valide sa place au Mondial, Koundé en danger ?

Derniers commentaires

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Oui car cette augmentation du budget étaient liés aux résultats sportifs, ce qui n'est pas le cas de PSG qui lui peut investir sans limite quelque soit les résultats sportifs

Le PSG ridiculise l’OL, Monaco et encore plus l’OM

Au max l'OL a eu 90M€ de plus que son second , là on parle d'un club qui possède 600 M€ de plus que le deuxième budget , tu vois la différence où tu es aveuglé par ton amour du Qatar ?

OM : De Zerbi a recadré Aubameyang

Mon dieu mais quelle truffe !!! Tu as lu l'article??? C'est Patrick Neveu, proche d'Aubam et ancien sélectionneur du Gabon qui a fait cette déclaration. Il n'a rien à voir avec l'OM gros débile. Même pas foutu de comprendre un article sur foot01. Tu es tellement un haineux bas du front que tu confonds tout et saute sur même pas une demie-occasion pour cracher ta haine. Tu te décrédibilises à chaque commentaire. Fermes là, t'as vraiment pas le niveau pour te permettre d'avoir un avis sur quoique ce soit. Et puis ta liste... Apprends qu'il a mis plus de buts qu'Henry, Shevchenko, Ronaldo, Bergkamp, Inzaghi, Trezeguet, Rooney et Van Nistelrooy. Et donner plus d'assists que Shevchenko, Ronaldo, Inzaghi, Trezeguet, Van Nistelrooy et Kane. Comme le gros débile inculte que tu es, tu viens avec ta liste, de montrer que tu es une grande bouche qui n'y connait rien en foot et que définitivement tu devrais la fermer une bonne fois pour toutes.

OL : Michele Kang fait une formidable promesse

ca depend surtout de ce qui rentre et ce qui sort .. certes tu dois rembourser ta dette mais si la dette est étalée intelligement ca peut ne pas avoir un reel impact financier .. Le fait d'avoir 50M de moins a payer sur les salaires te permet deja de bcp plus facilement rembourser... Apres faudrait les details financier.. Le budget n'a pas grand chose a voir la dedans au final.

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Quand on parle de l'impact de Benatia, on prend son bilan complet. Donc 9 défaites en L1 la saison dernière et déjà 6 TCC. Arrête de te la jouer ritiro je sais pas quoi, les mecs ont tous raconté que l'environnement de ta ville était dégueulasse pour battre le havre. Maintenant a part insulter les arbitres et crier au voleur a chaque fois que la situation ne l'arrange pas, il est bidon. Il doit avoir des qualités, mais les résultats ne sont pas là. Au passage, un joueur n'a pas besoin de livrer des excuses publiques après 1 match ou 2 en dessous. Il ferme sa gueule et répond sur le terrain le match suivant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading