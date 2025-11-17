CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de lundi

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|10
|3
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|2
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|6
|6
|0
|0
|5
|0
|0
|5
|1
|12
|-11
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|11
|5
|3
|2
|0
|14
|3
|11
|10
|5
|3
|1
|1
|9
|5
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|10
|12
|-2
|1
|5
|0
|1
|4
|4
|17
|-13
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|6
|5
|1
|0
|16
|4
|12
|10
|6
|3
|1
|2
|10
|11
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|13
|11
|2
|1
|6
|0
|1
|5
|3
|16
|-13
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|6
|4
|1
|1
|20
|7
|13
|10
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|2
|8
|6
|2
|2
|2
|11
|10
|1
|3
|6
|1
|0
|5
|3
|19
|-16
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|7
|6
|0
|1
|21
|3
|18
|16
|7
|5
|1
|1
|16
|6
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|9
|3
|8
|8
|2
|2
|4
|11
|11
|0
|0
|7
|0
|0
|7
|1
|32
|-31
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|7
|4
|3
|0
|22
|7
|15
|13
|7
|3
|4
|0
|12
|3
|9
|13
|7
|4
|1
|2
|14
|10
|4
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|0
|7
|0
|0
|7
|0
|24
|-24
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|8
|8
|0
|0
|22
|0
|22
|14
|8
|4
|2
|2
|7
|5
|2
|13
|8
|4
|1
|3
|9
|10
|-1
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|15
|-10
|1
|8
|0
|1
|7
|3
|16
|-13
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|19
|7
|6
|1
|0
|23
|2
|21
|13
|7
|4
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|11
|9
|2
|9
|7
|3
|0
|4
|6
|14
|-8
|0
|7
|0
|0
|7
|3
|22
|-19
Oui car cette augmentation du budget étaient liés aux résultats sportifs, ce qui n'est pas le cas de PSG qui lui peut investir sans limite quelque soit les résultats sportifs
Au max l'OL a eu 90M€ de plus que son second , là on parle d'un club qui possède 600 M€ de plus que le deuxième budget , tu vois la différence où tu es aveuglé par ton amour du Qatar ?
Mon dieu mais quelle truffe !!! Tu as lu l'article??? C'est Patrick Neveu, proche d'Aubam et ancien sélectionneur du Gabon qui a fait cette déclaration. Il n'a rien à voir avec l'OM gros débile. Même pas foutu de comprendre un article sur foot01. Tu es tellement un haineux bas du front que tu confonds tout et saute sur même pas une demie-occasion pour cracher ta haine. Tu te décrédibilises à chaque commentaire. Fermes là, t'as vraiment pas le niveau pour te permettre d'avoir un avis sur quoique ce soit. Et puis ta liste... Apprends qu'il a mis plus de buts qu'Henry, Shevchenko, Ronaldo, Bergkamp, Inzaghi, Trezeguet, Rooney et Van Nistelrooy. Et donner plus d'assists que Shevchenko, Ronaldo, Inzaghi, Trezeguet, Van Nistelrooy et Kane. Comme le gros débile inculte que tu es, tu viens avec ta liste, de montrer que tu es une grande bouche qui n'y connait rien en foot et que définitivement tu devrais la fermer une bonne fois pour toutes.
ca depend surtout de ce qui rentre et ce qui sort .. certes tu dois rembourser ta dette mais si la dette est étalée intelligement ca peut ne pas avoir un reel impact financier .. Le fait d'avoir 50M de moins a payer sur les salaires te permet deja de bcp plus facilement rembourser... Apres faudrait les details financier.. Le budget n'a pas grand chose a voir la dedans au final.
Quand on parle de l'impact de Benatia, on prend son bilan complet. Donc 9 défaites en L1 la saison dernière et déjà 6 TCC. Arrête de te la jouer ritiro je sais pas quoi, les mecs ont tous raconté que l'environnement de ta ville était dégueulasse pour battre le havre. Maintenant a part insulter les arbitres et crier au voleur a chaque fois que la situation ne l'arrange pas, il est bidon. Il doit avoir des qualités, mais les résultats ne sont pas là. Au passage, un joueur n'a pas besoin de livrer des excuses publiques après 1 match ou 2 en dessous. Il ferme sa gueule et répond sur le terrain le match suivant.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
