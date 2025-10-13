ICONSPORT_273378_0350

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de lundi

Coupe du monde 202613 oct. , 00:00
parAlexis Rose
0
Qualifications pour la Coupe du Monde 2026, zone Europe :
Lundi 13 octobre
20h45 : Irlande du Nord - Allemagne (sur L'Equipe Live)
Islande - France (sur TF1)
Macédoine du Nord - Kazakhstan
Pays de Galles - Belgique (sur La Chaîne L'Equipe)
Slovaquie - Suisse
Suède - Kosovo (sur L'Equipe Live)
Ukraine - Azerbaïdjan

WC Qualification Europe

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Allemagne
63201734
2
Irlande du Nord
63201642
3
Slovaquie
63201321
4
Luxembourg
0300318-7
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
93300909
2
Kosovo
4311124-2
3
Slovénie
2302125-3
4
Suède
1301226-4
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Danemark
10431012111
2
Écosse
104310725
3
Grèce
34103710-3
4
Biélorussie
04004215-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
93300716
2
Ukraine
43111660
3
Islande
33102972
4
Azerbaïdjan
1301219-8
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
9330011011
2
Turquie
63201990
3
Géorgie
33102550
4
Bulgarie
03003112-11
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Portugal
93300927
2
Hongrie
43111651
3
Arménie
3310228-6
4
R. d'Irlande
1301235-2
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
16651022319
2
Pologne
1364111046
3
Finlande
107313813-5
4
Lituanie
37034611-5
5
Malte
26024116-15
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Autriche
15650119316
2
Bosnie-Herzégovine
1364111358
3
Roumanie
1063121165
4
Chypre
872231192
5
Saint-Marin
07007132-31
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Norvège
18660029326
2
Italie
1254011587
3
Israël
963031516-1
4
Estonie
36105616-10
5
Moldavie
05005325-22
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
M. du Nord
1263301129
2
Belgique
11532017413
3
Pays de Galles
1053111165
4
Kazakhstan
66204711-4
5
Liechtenstein
06006023-23
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
15550013013
2
Albanie
116321633
3
Serbie
7521246-2
4
Lettonie
5612348-4
5
Andorre
16015212-10
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Croatie
16651020119
2
R. tchèque
1374121284
3
Îles Féroé
1274031064
4
Monténégro
66204413-9
5
Gibraltar
06006220-18
Tout afficher
0
Articles Recommandés
Mbappe Messi PSG
Kylian Mbappé

PSG : Messi l’a rendu meilleur, Mbappé remercie la légende

Hojlund Danemark
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La Croatie proche du but, la Roumanie surprend l'Autriche

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

De Carvalho Merah OL
OL

L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL

Fil Info

23:00
PSG : Messi l’a rendu meilleur, Mbappé remercie la légende
22:42
CdM 2026 : La Croatie proche du but, la Roumanie surprend l'Autriche
22:42
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
22:40
L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL
22:20
EdF : Mbappé blessé, c'est l'heure de Mateta
22:00
PSG : Zaïre-Emery se fait remarquer pendant la trêve
21:30
Neymar avec Messi et Suarez, l'Inter Miami tente l'énorme coup
21:00
Un départ surprise approche au PSG
20:30
Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie

Derniers commentaires

PSG : Zaïre-Emery se fait remarquer pendant la trêve

Comme Thiago Silva qui a donné sa veste à un enfant lyonnais frigorifié qui accompagnait la sortie des équipes avant un OL-PSG en février 2015.

L'OM a évité une grave erreur au mercato

13 titre ca fait pas beaucoup comparer au grand club européen

Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus

Yamal il a une clause de un milliard sur son contrat

L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL

Le centre de formation ne sert à rien à Lyon, avec tout les joueurs vendu depuis 30 ans, Lyon se retrouve avec une dette a 500 M avec des pertes a chaque année ,

PSG : Zaïre-Emery se fait remarquer pendant la trêve

Respect champion 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading