CdM 2026 : Mbemba envoie la RD Congo en finale, le Cameroun éliminé

Demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde 2026 - Zone Afrique : 
Al Barid Stadium (Rabat, Maroc).
Cameroun - RD Congo : 0-1.
But : Mbemba (90e+2) pour la RD Congo.
Après la qualification du Nigéria pour la finale des barrages, c’est au tour de la RD Congo de passer un tour dans la zone Afrique pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Grâce à un but du défenseur lillois Mbemba dans le temps additionnel, la RD Congo ira donc défier le Nigéria dimanche soir pour tenter d’arracher le dernier ticket africain pour le Mondial 2026. De son côté, le Cameroun est éliminé et ne disputera donc pas la Coupe du Monde l'été prochain.

