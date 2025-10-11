ICONSPORT_273454_0086

CdM 2026 : Le Portugal s'impose avec « l’aide » de Diogo Jota

Coupe du monde 202611 oct. , 22:44
parMehdi Lunay
0
Eliminatoires de la Coupe du monde 2026, zone Europe
Le Portugal fonce vers le Mondial 2026 en Amérique. La Seleçao butait longtemps sur le solide bloc irlandais, Ronaldo ratant même un penalty. Ruben Neves délivrait finalement son pays d'une tête rageuse. Celui qui a récupéré le numéro 21 de son défunt ami Diogo Jota en sélection était particulièrement ému ce soir. 
Dans les autres matchs de la soirée, l'Italie a fait le travail en Estonie 3-1 malgré une bourde de Donnarumma. L'Espagne a assuré contre la Géorgie 2-0. Le carton de la soirée est pour la Turquie victorieuse en Bulgarie 6-1.
0
Loading