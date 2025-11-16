Haaland

CdM 2026 : La Norvège d'Haaland brise le rêve de l’Italie

Coupe du monde 202616 nov. , 22:39
parAlexis Rose
0
8e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 - Zone Europe : 
San Siro (Milan).
Italie - Norvège : 1-4.
Buts : Esposito (11e) pour l’Italie ; Nusa (63e), Haaland (78e, 80e) et Larsen (90e+3) pour la Norvège.
À cause de cette nouvelle défaite contre la Norvège, l’Italie termine bonne deuxième du groupe I des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, avec six points de retard. Si la Norvège d’Haaland valide donc son ticket pour le Mondial en Amérique, l’Italie de Gennaro Gattuso devra passer par les barrages pour espérer disputer une Coupe du Monde pour la première fois depuis 2014.
0
Loading