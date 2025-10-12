Hojlund Danemark

CdM 2026 : La Croatie proche du but, la Roumanie surprend l'Autriche

Coupe du monde 2026
par Alexis Rose
0
Lors des derniers matchs de ce dimanche dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la Croatie, le Danemark et la Pologne ont gagné, pendant que l'Autriche s'est faite surprendre en Roumanie.
Hormis l'étonnante défaite de l’Autriche en Roumanie sur un but de Ghita à la 95e minute (1-0), les autres grosses nations du football européen l’ont emporté. À commencer par la Croatie, qui a dominé Gibraltar avec des buts de Fruk, Sucic et Erlic (3-0). Les Croates sont leaders du Groupe L avec trois points d’avance sur la République Tchèque avec un match en moins et sont donc bien partis pour valider leur qualification pour le Mondial 2026.

Doublé par l’Ecosse en début de soirée, le Danemark a répondu du tac au tac en dominant la Grèce (3-1) grâce à des réalisations de Hojlund, Andersen et Damsgaard. Les Danois repassent en tête du Groupe C à égalité avec l’Écosse à deux journées de la fin. Enfin, la Pologne a fait respecter son rang en Lituanie (2-0) avec notamment un but de Lewandowski pour rester à trois longueurs des Pays-Bas à la deuxième place du Groupe G.

0
