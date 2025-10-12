Memphis

CdM 2026 : Les Pays-Bas régalent, Karabec buteur malgré la honte

Coupe du monde 202612 oct. , 19:58
parAlexis Rose
0
Ce dimanche en début de soirée, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient dans la zone Europe, avec quelques matchs intéressants à suivre, notamment celui des Pays-Bas.
Face à une étonnante équipe de Finlande, les Oranje n’ont pas tremblé en s’imposant 4-0, avec des buts de Malen, Van Dijk, Memphis Depay et Gakpo. Grâce à cette cinquième victoire en six journées, les Pays-Bas se rapprochent d’une qualification en étant premiers du Groupe G avec provisoirement 6 points d’avance sur la Pologne, qui jouera en Lituanie ce dimanche soir.
Dans les autres matchs, la petite surprise est venue des Îles Féroé, qui ont dominé la République Tchèque (2-1), malgré un but du Lyonnais Adam Karabec côté tchèque. Un succès qui relance tout puisque les Îles Féroé reviennent à un point de la Croatie et de la République Tchèque dans le Groupe L. Enfin, l’Écosse a dominé la Biélorussie (2-1), avec des réalisations de McTominay et Che Adams, pour prendre la tête du Groupe C.

WC Qualification Europe

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Allemagne
63201734
2
Irlande du Nord
63201642
3
Slovaquie
63201321
4
Luxembourg
0300318-7
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
93300909
2
Kosovo
4311124-2
3
Slovénie
2302125-3
4
Suède
1301226-4
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Écosse
104310725
2
Danemark
73210909
3
Grèce
3310267-1
4
Biélorussie
04004215-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
93300716
2
Ukraine
43111660
3
Islande
33102972
4
Azerbaïdjan
1301219-8
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
9330011011
2
Turquie
63201990
3
Géorgie
33102550
4
Bulgarie
03003112-11
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Portugal
93300927
2
Hongrie
43111651
3
Arménie
3310228-6
4
R. d'Irlande
1301235-2
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
16651022319
2
Pologne
105311844
3
Finlande
107313813-5
4
Lituanie
3603369-3
5
Malte
26024116-15
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Autriche
15550019217
2
Bosnie-Herzégovine
1364111358
3
Chypre
872231192
4
Roumanie
752121064
5
Saint-Marin
07007132-31
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Norvège
18660029326
2
Italie
1254011587
3
Israël
963031516-1
4
Estonie
36105616-10
5
Moldavie
05005325-22
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
M. du Nord
1263301129
2
Belgique
11532017413
3
Pays de Galles
1053111165
4
Kazakhstan
66204711-4
5
Liechtenstein
06006023-23
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
15550013013
2
Albanie
116321633
3
Serbie
7521246-2
4
Lettonie
5612348-4
5
Andorre
16015212-10
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Croatie
13541017116
2
R. tchèque
1374121284
3
Îles Féroé
1274031064
4
Monténégro
66204413-9
5
Gibraltar
05005217-15
Tout afficher
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273046_0083
Foot Europeen

Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie

ICONSPORT_271641_0241
PSG

Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

psg lucas hernandez repond sechement aux rumeurs de depart iconsport 263636 0207 395856
Equipe de France

Lucas Hernandez veut effacer Benzema de l'histoire

Fil Info

20:30
Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie
20:00
Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus
19:58
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
19:30
Lucas Hernandez veut effacer Benzema de l'histoire
19:05
Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces
18:45
Zack Nani fait une grande annonce sur l’équipe de France
18:30
L'OM a évité une grave erreur au mercato
18:00
EdF : Zidane prévient la France, il arrive
17:30
OL : Malick Fofana ne fait plus rêver ce club anglais

Derniers commentaires

Chelsea réclame 130 millions d'euros, le PSG est KO

On peut oublier

Le Barça refuse un défenseur du PSG

je suis très réservé sur ce joueur

Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

on va gérer

Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

Voici de belles nouvelles.

Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

💪💪💪💪💪yes !!!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading