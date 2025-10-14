CdM 2026 : La Cote d'Ivoire et le Sénégal qualifiés sans souci

Eliminatoires de la Coupe du monde 2026, zone Afrique

Les 9 qualifiés directs en Afrique sont désormais connus. Ce mardi soir, la Côte d'Ivoire a conservé la première place de son groupe devant le Gabon grâce à un succès 3-0 sur le Kenya à Abidjan. Les Ivoiriens renouent avec le Mondial 12 ans après. Vainqueurs 2-0 du Burundi, les Gabonais se contenteront des barrages en novembre.

Le Sénégal a aussi résisté à la RD Congo dans son groupe. Les Sénégalais ont écrasé la Mauritanie 4-0 grâce à un doublé de Sadio Mané. Troisième Mondial de rang pour les Lions de la Teranga. Après leur succès 1-0 sur le Soudan, les Congolais joueront les barrages. Ils retrouveront le Gabon, le Cameroun et le Nigéria sur le sol marocain.