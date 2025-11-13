CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|4
|3
|0
|1
|5
|2
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|8
|3
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|1
|0
|4
|0
|0
|4
|1
|10
|-9
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|12
|1
|11
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|3
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|0
|4
|0
|0
|4
|2
|15
|-13
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|13
|3
|10
|7
|5
|2
|1
|2
|8
|11
|-3
|7
|5
|2
|1
|2
|13
|9
|4
|1
|5
|0
|1
|4
|2
|13
|-11
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|9
|7
|2
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|3
|5
|1
|0
|4
|2
|10
|-8
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|19
|3
|16
|13
|6
|4
|1
|1
|13
|5
|8
|10
|6
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|9
|2
|0
|7
|0
|0
|7
|1
|32
|-31
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|21
|6
|15
|13
|7
|3
|4
|0
|12
|3
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|13
|10
|3
|7
|7
|2
|1
|4
|8
|12
|-4
|0
|6
|0
|0
|6
|0
|23
|-23
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|7
|7
|0
|0
|20
|0
|20
|14
|7
|4
|2
|1
|7
|3
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|7
|9
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|4
|13
|-9
|1
|8
|0
|1
|7
|3
|16
|-13
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|6
|5
|1
|0
|20
|1
|19
|13
|7
|4
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|7
|4
|0
|3
|10
|6
|4
|6
|6
|2
|0
|4
|4
|13
|-9
|0
|6
|0
|0
|6
|2
|20
|-18
Faut pas exagérer, tous les quartiers de Marseille ne sont pas mal famés. Mais la Canebiere c'est clair que c'est pas les Champs Élysées.... En même temps mieux vaut prévenir que guérir car a une heure avancée de la nuit les loup garous sont de sorties dans certains quartiers de Marseille
Mbappe a été top dans l'après matchs sur TF1, franchement il a été très bon avec les mots justes sur lui même, l'équipe de France et l'hommage au 13 novembre. C'est rare de voir ce niveau de communication d'un joueur. Il a été aussi bon pendant qu'après le match !
"un Turc que personne connais" Si toi tu ne le connais pas c'est une chose, mais croire et dire que personne ne le connait... Ouf Ça me rappelle Sergio33 quand il disait : "Fabrizio Romano ? Mdr Bla... bla... bla... ^^" Ou encore (toujours signé Sergio) concernat des infos du Financial Times : "Encore des infos bidons"... Ton commentaire est de la même trempe.
Si nous avons Alvarez j' aurais une larme pour Ramos
En France nous avons un gros réservoir de talent, et nous avons beaucoup de blessure, quand dembelé et doué vont revenir on aura encore plus de talent
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
