CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe

CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !

Mbappe a été top dans l'après matchs sur TF1, franchement il a été très bon avec les mots justes sur lui même, l'équipe de France et l'hommage au 13 novembre. C'est rare de voir ce niveau de communication d'un joueur. Il a été aussi bon pendant qu'après le match !