CdM 2026 : Douze ans après, l’Algérie se qualifie pour le Mondial

9e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 (zone Afrique) :

Stade Miloud Hadefi (Oran).

Somalie - Algérie : 0 à 3.

Buts : Amoura (6e, 57e) et Mahrez (19e) pour l’Algérie.

Grâce à cette belle victoire contre la Somalie, l’Algérie valide d’ores et déjà son ticket pour la Coupe du Monde 2026 !

Puisqu’avec quatre points d’avance sur l’Ouganda à une journée de la fin, les Fennecs sont assurés de terminer à la première place de Groupe G des qualifications pour le Mondial dans la zone Afrique. Douze ans après sa dernière participation, avec un joli parcours jusqu'en huitièmes de finale au Brésil en 2014, l’Algérie rejouera donc une Coupe du Monde en 2026.