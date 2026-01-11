PSG PFC

TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Coupe de France11 janv. , 23:30
parAlexis Rose
Vainqueur du Trophée des Champions face à l’OM en milieu de semaine dernière, le Paris Saint-Germain ambitionne de poursuivre sa route en Coupe de France en battant son voisin, le Paris FC.

Quelle heure pour PSG - Paris FC ?

Double tenant du titre de la Coupe de France, le PSG va tout faire pour garder son dû en cette nouvelle année 2026. Pour cela, il faudra déjà commencer par franchir l'obstacle des 16es de finale face au Paris FC. Ce derby parisien se jouera ce lundi 12 janvier à 21h10 au Parc des Princes. L’arbitre de la rencontre sera Ruddy Buquet.

Sur quelles chaînes suivre PSG - Paris FC ?

Considéré comme la grande affiche de ces 16es de finale de la Coupe de France, ce derby entre le PSG et le PFC sera diffusé sur deux chaînes. D’abord en gratuit et en clair sur France 3, mais aussi sur beIN Sports 1, la chaîne de la Coupe de France.

Les compos probables de PSG - Paris FC :

Après avoir remporté son premier titre de l’année 2026 lors du Trophée des Champions face à l’OM au Koweït jeudi dernier, le PSG veut faire respecter sa loi contre son voisin parisien. Afin de poursuivre son aventure en Coupe de France et continuer sa belle dynamique de victoires, Luis Enrique alignera une belle équipe, sans Ndjantou, Lee ou Safonov.
La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Déjà tombé sur la pelouse du Parc des Princes en championnat le 4 janvier dernier (1-2), le PFC va tenter de prendre sa revanche en Coupe de France cette fois. À la lutte pour sa survie en L1, le club promu veut continuer à se donner de l’air avec la coupe. Mais pour cela, le deuxième club de Paris sera condamné à l’exploit sur la pelouse du PSG. Lors de ce match capital, Stéphane Gilli posera sa meilleure équipe sur la feuille de match, sans Moses Simon à la CAN.
La compo probable du Paris FC : Trapp - Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, De Smet - Ikoné, Lopez, Camara, Gory - Geubbels.

Coupe de France

12 janvier 2026 à 21:10
Paris Saint Germain
21:10
Paris
