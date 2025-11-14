ICONSPORT_266839_0019
Ligue 1+ caméra TV

Un nouveau chiffre tombe, Ligue 1+ va cartonner

Ligue 114 nov. , 13:20
parEric Bethsy
0
Comme les précédents diffuseurs du championnat français, Ligue 1+ lutte activement contre le piratage audiovisuel. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel sera donc ravie d’apprendre que des centaines de sites illégaux seront bientôt supprimés. De quoi envisager une augmentation du nombre de ses abonnés dans les prochains mois.
Encore une bonne nouvelle pour Ligue 1+. Plutôt satisfait de ses débuts, le nouveau diffuseur du championnat français lutte avec réussite contre le piratage de ses contenus. De nombreux amateurs de football passent encore par des accès illégaux pour regarder les matchs. Ce qui représente un gros manque à gagner pour le détenteur des droits TV. La perte pourrait néanmoins diminuer grâce à la nouvelle mesure prise.

Selon L’Informé, l’Arcom a ordonné à Google de bloquer ou de déréférencer une liste d’environ 650 adresses web. Ce sont donc 326 sites qui en subiront les conséquences, si l’on prend en compte les doublons. Au fil du temps et des blocages, la tâche se complique sérieusement pour les utilisateurs de l’IPTV ou d’autres sites illégaux. Beaucoup d’entre eux voient leurs accès supprimés, pour le plus grand bonheur des chaînes payantes comme Canal+, beIN Sports ou encore Ligue 1+.
La plateforme de la Ligue de Football Professionnel est certes satisfaite du nombre d’abonnés recensés en septembre dernier (1,08 million). L’objectif de fin de saison, à savoir 1,15 million de clients, était quasiment atteint à ce moment. Mais Nicolas de Tavernost ne compte pas en rester là. Même avec ce départ réussi, les clubs français ne peuvent pas envisager des recettes suffisamment confortables. C’est pourquoi le directeur général de LFP Media vise les 2,25 millions d’abonnés d’ici la fin de la saison 2028-2029. Le succès contre le piratage peut évidemment aider sur le long terme. Du moins si les fraudeurs finissent par accepter de payer un abonnement.
0
Derniers commentaires

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

les anglais, representés la par " coms d'abrutis, dont on ne sait meme pas qui ils sont... des coms comme ca, t'en aura toujours, une goutte d'eau non representative

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

ecrivez n'importe quoi sur les reseaux sociaux, foot01 et consors en feront une verité... Ou quand internet donne du grain a moudre aux teubés. Tu sorts " ' coms d'abrutis ,et t'en fais une generalité, merveilleux outils detournés par des cons

L'OM et Longoria démontent le journal L'Equipe

le tien doit être mort.... serieux l école tu sais que c est obligatoire... et dire que tu pourrais te reporduire encore et encore...

EdF : Trois départs annoncés, Mbappé quitte les Bleus

Ben voyons et Barcola on continue de tirer sur sa corde ca va ?

Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG

Lui c'est du solide dans une défense à 3-4 ou 5 , à droite mais capable de dépanner axe gauche .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading