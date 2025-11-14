Un nouveau chiffre tombe, Ligue 1+ va cartonner

Comme les précédents diffuseurs du championnat français, Ligue 1+ lutte activement contre le piratage audiovisuel. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel sera donc ravie d’apprendre que des centaines de sites illégaux seront bientôt supprimés. De quoi envisager une augmentation du nombre de ses abonnés dans les prochains mois.

Encore une bonne nouvelle pour Ligue 1+ . Plutôt satisfait de ses débuts, le nouveau diffuseur du championnat français lutte avec réussite contre le piratage de ses contenus. De nombreux amateurs de football passent encore par des accès illégaux pour regarder les matchs. Ce qui représente un gros manque à gagner pour le détenteur des droits TV. La perte pourrait néanmoins diminuer grâce à la nouvelle mesure prise.

Selon L’Informé, l’Arcom a ordonné à Google de bloquer ou de déréférencer une liste d’environ 650 adresses web. Ce sont donc 326 sites qui en subiront les conséquences, si l’on prend en compte les doublons. Au fil du temps et des blocages, la tâche se complique sérieusement pour les utilisateurs de l’IPTV ou d’autres sites illégaux. Beaucoup d’entre eux voient leurs accès supprimés, pour le plus grand bonheur des chaînes payantes comme Canal+, beIN Sports ou encore Ligue 1+.

La plateforme de la Ligue de Football Professionnel est certes satisfaite du nombre d’abonnés recensés en septembre dernier (1,08 million). L’objectif de fin de saison, à savoir 1,15 million de clients, était quasiment atteint à ce moment. Mais Nicolas de Tavernost ne compte pas en rester là. Même avec ce départ réussi, les clubs français ne peuvent pas envisager des recettes suffisamment confortables. C’est pourquoi le directeur général de LFP Media vise les 2,25 millions d’abonnés d’ici la fin de la saison 2028-2029. Le succès contre le piratage peut évidemment aider sur le long terme. Du moins si les fraudeurs finissent par accepter de payer un abonnement.