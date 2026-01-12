ICONSPORT_271946_0102
TV : Bayeux - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Coupe de France12 janv. , 7:00
parAlexis Rose
1
Suite à deux désillusions contre Nantes en Ligue 1 et le PSG au Trophée des Champions, l’Olympique de Marseille n’a pas d’autre choix que de faire respecter son rang en Coupe de France face aux amateurs de Bayeux.

Quelle heure pour Bayeux - OM ?

En 2026, la Coupe de France semble pleinement réservée aux clubs professionnels, puisqu’à l’issue de tous les autres matchs des 16es de finales, seules des formations de L1 et de L2 se sont qualifiées. En attendant l’exploit de Bayeux ? Petit Poucet de cette Coupe de France, le club de Normandie aura tout le football amateur derrière lui lors de cette affiche de gala contre l’OM. Cette rencontre se jouera ce mardi 13 janvier à 21h00 au Stade Michel d'Ornano. L’arbitre sera Gaël Angoula.

Sur quelle chaîne suivre Bayeux - OM ?

Si France TV a préféré opter pour le derby parisien entre le PSG et le PFC, cette dernière rencontre des 16es de finale de la Coupe de France entre Bayeux et Marseille sera diffusée sur beIN Sports 1.

La compo probable de l’OM face à Bayeux :

Habitué aux mauvaises surprises face à des clubs amateurs en Coupe de France et dans l'incapacité de remporter le moindre trophée depuis 2012, l’OM n’aura vraiment pas le droit à l’erreur contre Bayeux, un club de Régional 1. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi pourrait faire tourner son équipe, sans Vermeeren ou Nadir, suspendus.
La compo probable de l’OM : De Lange - Balerdi, Pavard, Emerson - Weah, O’Riley, Hojbjerg, Paixao - Gomes - Aubameyang, Greenwood.

Coupe de France

13 janvier 2026 à 21:00
Bayeux
21:00
Olympique Marseille
1
