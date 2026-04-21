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CdF : Lens pulvérise Toulouse et file en finale

Coupe de France21 avr. , 23:07
parMehdi Lunay
1
Demi-finale de la Coupe de France
Stade Bollaert-Delelis
Lens-Toulouse 4-1
Buts : Thauvin (9e sp), Saint-Maximin (18e), Udol (35e), Thomasson (74e) pour Lens ; Hidalgo (21e) pour Toulouse
Lens n'a laissé aucune chance à Toulouse en demi-finale. Les Sang et Or l'ont emporté 4-1 pour une première finale depuis 1998.
Après son succès contre le TFC dans le même stade vendredi soir, Lens revenait à Bollaert pour un match encore plus important. Une place en finale de la coupe de France était en jeu. Les Lensois démarraient fort. Diop taclait irrégulièrement Thauvin dans la surface. Le penalty était accordé avec la VAR. L'ancien marseillais se faisait justice lui-même. Quelques minutes plus tard, Saint-Maximin doublait la mise d'une frappe foudroyante. Dans la foulée, la défense lensoise se relâchait avec une perte de balle de Baidoo sanctionnée par le but d'Hidalgo.
Mais, Lens était au-dessus ce soir. Abdulhamid faisait un festival sur son côté droit et servait parfaitement Udol devant le but vide. La seconde période était bien gérée par le Racing. Sur un coup-franc mal dégagé par le gardien toulousain, Abdulhamid offrait le dernier but à Thomasson. Lens rejoint la finale au stade de France le 22 mai prochain. Les hommes de Pierre Sage viseront un premier sacre dans la compétition face à Strasbourg ou Nice.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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