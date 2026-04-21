CdF : Lens pulvérise Toulouse et file en finale

Demi-finale de la Coupe de France

Stade Bollaert-Delelis

Buts : Thauvin (9e sp), Saint-Maximin (18e), Udol (35e), Thomasson (74e) pour Lens ; Hidalgo (21e) pour Toulouse

Lens n'a laissé aucune chance à Toulouse en demi-finale. Les Sang et Or l'ont emporté 4-1 pour une première finale depuis 1998.

Après son succès contre le TFC dans le même stade vendredi soir, Lens revenait à Bollaert pour un match encore plus important. Une place en finale de la coupe de France était en jeu. Les Lensois démarraient fort. Diop taclait irrégulièrement Thauvin dans la surface. Le penalty était accordé avec la VAR. L'ancien marseillais se faisait justice lui-même. Quelques minutes plus tard, Saint-Maximin doublait la mise d'une frappe foudroyante. Dans la foulée, la défense lensoise se relâchait avec une perte de balle de Baidoo sanctionnée par le but d'Hidalgo.

Mais, Lens était au-dessus ce soir. Abdulhamid faisait un festival sur son côté droit et servait parfaitement Udol devant le but vide. La seconde période était bien gérée par le Racing. Sur un coup-franc mal dégagé par le gardien toulousain, Abdulhamid offrait le dernier but à Thomasson. Lens rejoint la finale au stade de France le 22 mai prochain. Les hommes de Pierre Sage viseront un premier sacre dans la compétition face à Strasbourg ou Nice.