Coupe de France

CdF : Le programme TV du 8e tour

Coupe de France25 nov. , 16:40
parGuillaume Conte
Les choses sérieuses débutent en Coupe de France, avec le 8e tour qui aura lieu ce week-end. Ce tour marque le dernier avant l’entrée en lice des équipes de Ligue 1.
Vendredi 28 novembre
20 h : Sarreguemines FC (R1) - AS Nancy-Lorraine (L2) diffusé sur France 3 Lorraine.
Samedi 29 novembre
14 h : Croix Football (N3) - Geldar de Kourou (R1 Guyane) diffusé sur France TV - Guyane 1ère.
16 h : Saint-Malo (N2) - SC Bastia (L2) diffusé sur Youtube, France 3 Bretagne et France 3 Corse.
20 h (15 h 30 locales) : AS Le Gosier (R1 Guadeloupe) - CMS Oissel (N3) diffusé sur France TV - Guadeloupe 1ère.
20 h 30 : Saint-Étienne (L2) - US Ecotay Moingt (R3) diffusé sur beIN Sports 1.
22 h (17 h locales) : Sainte Luce (R1 Martinique) - GS Pontivy (N3) diffusé sur France TV - Martinique 1ère.
Dimanche 30 novembre
16 h : UF Touraine (N3) - Troyes (L2) diffusé sur France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Centre Val-de-Loire.
ICONSPORT_277852_0003
ICONSPORT_274530_0062
ICONSPORT_278006_0052
ICONSPORT_273378_0001
