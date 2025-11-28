ICONSPORT_227934_0150
Coupe de France

CdF : Le programme du 8e tour pour les équipes de L2

Coupe de France28 nov. , 14:20
parGuillaume Conte


Vendredi 28 novembre 2025
20h00 :
FC Annecy (L2) – Grenoble Foot 38 (L2)
Sarreguemines FC (R1) – AS Nancy Lorraine (L2) sur France 3 Lorraine
US Concarneau (National) – Stade Briochin (National)
Samedi 29 novembre 2025
13h30 :
US Torcy PVM (N3) – Stade de Reims (L2)
FC Montceau Bourgogne (R1) – Montpellier HSC (L2)
14h00 :
Reims Sainte-Anne (R2) – Amiens SC (L2)
15h00 :
Canet-en-Roussillon FC (N3) – Rodez AF (L2)
ASC Biesheim (N2) – Red Star FC (L2)
16h00 :
US Saint-Malo (N2) – SC Bastia (L2) France 3 Bretagne et France 3 Corse
16h30 :
Stade Lavallois (L2) – Saint-Pauloise FC (R1 – La Réunion)
18h00 :
Ancienne Château-Gontier (R1) – EA Guingamp (L2)
SA Mérignac (R1) – Pau FC (L2)
Abbeville SC (R2) – USL Dunkerque (L2)
AM Villeneuve-la-Garenne (R2) – Le Mans FC (L2)
20h30 :
US Écotay-Moingt (R3) – AS Saint-Étienne (L2) sur BeIN 1
Dimanche 30 novembre 2025
16h00 :
Union Foot de Touraine (N3) – ESTAC Troyes (L2) sur France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Centre Val-de-Loire.

