CdF : L'ASSE se sort du piège et du brouillard

Dans un match qui a débuté à 20h30 et s'est terminé à 23h15, l'ASSE est venue à bout du club amateur de Quetigny sur le score de 3 buts à 1. Un match qui s'est déroulé dans un épais brouillard, qui rendait la visibilité de la rencontre délicate pour les joueurs et les arbitres, et impossible pour les téléspectateurs de Beinsports.

Après une première période qui s'est terminée sur un score de parité (1-1). Puis une pause de 90 minute seulement compréhensible des arbitres puisque la météo n'avait pas changé, la rencontre a repris et elle s'est terminée sur la victoire 3 à 1 des Verts alors que l'on ne voyait quasiment plus rien dans le stade de Dijon. Magie de la Coupe ou pas, les décisions prises ce samedi soir sont totalement incompréhensibles, mais l'AS Saint-Etienne s'en est sortie.