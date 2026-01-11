CdF : Endrick terrasse Lille, l'OL qualifié pour les 8es !

16e de finale de la Coupe de France :

Stade Pierre Mauroy.

Lille (L1) - Lyon (L1) : 1-2.

Buts : Ngoy (28e) pour le LOSC : Moreira (1ère), Endrick (42e) pour l’OL.

Pour conclure un week-end de Coupe de France sans surprise, l’Olympique Lyonnais a dominé le Lille OSC (2-1) grâce notamment au premier but d'Endrick sous ses nouvelles couleurs.

En attendant de savoir si le PSG et l’OM vont rejoindre les clubs qualifiés pour la suite de cette Coupe de France, le choc des 16es entre Lille et Lyon s’annonçait passionnant à suivre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette rencontre débutait sur les chapeaux de roues ! Puisque dès la première minute de jeu, Moreira profitait d’une erreur de jugement de Bodart et de Ngoy pour devancer le gardien lillois et ouvrir la marque dans le but vide (0-1 à la 1ère). Une entame parfaite pour l’OL, qui passait proche du break avec Endrick, mais l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid trouvait le poteau (5e).

Après la demi-heure de jeu, le suspense était relancé avec l’égalisation de Ngoy. Sur un corner mal repoussé par Descamps et suite à une première tentative contrée par Maitland-Niles, Haraldsson servait le défenseur belge qui concluait à bout portant (1-1 à la 28e). Puis avant la mi-temps, la nouvelle recrue Endrick faisait déjà des siennes. Sur un centre depuis le côté gauche de Moreira, Tolisso déviait au point de penalty jusqu’à Endrick, qui, seul au deuxième poteau, trompait Bodart d’un tir du gauche (1-2 à la 43e) pour donner l’avantage à son équipe avant la pause.

Au retour des vestiaires, l’intensité de la rencontre chutait clairement, l’OL maîtrisant le LOSC sans trop trembler. En fin de match, Karabec manquait le but du KO (81e). Sans conséquence finale pour les Gones, qui s'imposaient donc 2-1 malgré un poteau de Tiago Santos (88e).

Grâce à cette victoire acquise à l'extérieur sur la pelouse de Lille, Lyon se qualifie donc pour les 8es de finale de la Coupe de France, une compétition dans laquelle les hommes de Paulo Fonseca ont à coeur d’aller le plus loin possible.