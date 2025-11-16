ICONSPORT_266253_0126
Reda Hammache - Caen

Caen : Gendarme et police, retour musclé après le fiasco en Coupe de France

Coupe de France16 nov. , 9:20
parClaude Dautel
0
Après l'élimination de Caen à Bayeux, les joueurs de l'équipe appartenant à Kylian Mbappé ont eu droit à un retour musclé. Les forces de l'ordre ont évité que la situation dégénère.
C'est peu dire que la colère des supporters caennais, qui avaient fait le court déplacement samedi à Bayeux, était à la hauteur de la joie des fans du club de Régional 1 qui a éliminé le SMC après avoir dominé le match. Et cette grogne a dans un premier temps contraint les joueurs et le staff de Malherbe d'attendre un peu dans le stade de Bayeux avant de rejoindre leur bus au pas de course et de manière groupée afin d'éviter les débordements. Quelques insultes ont forcément volé, mais cela s'est arrêté pour ce premier épisode. Sauf que des supporters, furieux de ce que vit Caen depuis le début de saison, se sont rendus au stade d'Ornano afin d'attendre l'arrivée du bus. Prévenus par les gendarmes, qui ont encadré le véhicule entre Bayeux, les policiers étaient présents à l'arrivée des joueurs et ont été obligés d'intervenir.

La police calme deux supporters très énervés

Selon Ouest-France, une vingtaine de fans caennais étaient là et pas pour faire de la philosophie avec Maxime d'Ornano et ses joueurs. « Une vingtaine de supporters caennais s’étaient rassemblés pour « accueillir » les joueurs. Deux d’entre eux ont été évacués les mains dans le dos, pendant que les joueurs quittaient un à un le parking avec leurs voitures. Trente minutes plus tard, le calme était revenu », témoigne le quotidien régional. Sachant que Caen reçoit Bourg en Bresse vendredi au Stade d'Ornano, il se pourrait bien que les forces de l'ordre soient encore de sortie. Car lancé dans une série de neuf matchs sans victoire, le club de Kylian Mbappé est au bord de l'explosion.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_159783_0389
PSG

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

ICONSPORT_276526_0266
Ligue 1

L1 : Greenwood élu meilleur joueur du mois d'octobre (off.)

ICONSPORT_235234_0027
OL

« Endrick est surcôté » : L'OL est prévenu

salement insultee laure boulleau contre attaque icon 27022023 27022023 dsc0737 360011
TV

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Fil Info

12:20
Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur
12:00
L1 : Greenwood élu meilleur joueur du mois d'octobre (off.)
12:00
« Endrick est surcôté » : L'OL est prévenu
11:30
Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions
11:00
Cherki déchire cette sale image qui lui colle à la peau
10:40
Azerbaïdjan-France : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match gratuitement
10:20
OM : De Zerbi a recadré Aubameyang
10:00
TV : Netflix attaque Canal+ pour la Ligue des champions
9:40
OL : John Textor revient et dément être ruiné

Derniers commentaires

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

Pitié ,pas ce con

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Qui sait a qui appartient le stade aujourd'hui ? En tout cas ce que l'on sait : OL accademie de Mezieu vendu ( Michele Kang) 20 M LDC Arena 180 M vendu JMA (prêt réglé + 54 M en cash OL Feminine 50 M vendu ( Michele Kang) participation + 28 M OL Reign vendu 54 M Reçu 45,2 M en 2023 2024 sur Autres produits et charges opérationnels courants (OFFICIEL) Manque beaucoup non ? ECAT 111 M De plus dette en juillet 2022 (383,4 M) MOINS 140 M de prêt pour LDC Arena ça fait 243,4 M ça fait 505,1 M en juillet 2025 ??? ECART 261 M

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Préparez vous à ce qu'il exécute l'ordre 69. Le stade revendu au profit de Botafogo plus les transferts libre de Tolisso, Fofana, Tessman, Nuamah et Niakhaté 😅

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Pourquoi on lui tomberait dessus ? Autant qu'avec Di Meco supporter de l'OM ! Tout cela est bien normal !

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Il est vrai que si ce génie pouvait revenir a l'ol finir le boulot qu'il avait si bien commencé...... la France entière le remercierait !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading