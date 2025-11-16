Caen : Gendarme et police, retour musclé après le fiasco en Coupe de France

Après l'élimination de Caen à Bayeux, les joueurs de l'équipe appartenant à Kylian Mbappé ont eu droit à un retour musclé. Les forces de l'ordre ont évité que la situation dégénère.

C'est peu dire que la colère des supporters caennais, qui avaient fait le court déplacement samedi à Bayeux, était à la hauteur de la joie des fans du club de Régional 1 qui a éliminé le SMC après avoir dominé le match . Et cette grogne a dans un premier temps contraint les joueurs et le staff de Malherbe d'attendre un peu dans le stade de Bayeux avant de rejoindre leur bus au pas de course et de manière groupée afin d'éviter les débordements. Quelques insultes ont forcément volé, mais cela s'est arrêté pour ce premier épisode. Sauf que des supporters, furieux de ce que vit Caen depuis le début de saison, se sont rendus au stade d'Ornano afin d'attendre l'arrivée du bus. Prévenus par les gendarmes, qui ont encadré le véhicule entre Bayeux, les policiers étaient présents à l'arrivée des joueurs et ont été obligés d'intervenir.

La police calme deux supporters très énervés

Selon Ouest-France, une vingtaine de fans caennais étaient là et pas pour faire de la philosophie avec Maxime d'Ornano et ses joueurs. « Une vingtaine de supporters caennais s’étaient rassemblés pour « accueillir » les joueurs. Deux d’entre eux ont été évacués les mains dans le dos, pendant que les joueurs quittaient un à un le parking avec leurs voitures. Trente minutes plus tard, le calme était revenu », témoigne le quotidien régional. Sachant que Caen reçoit Bourg en Bresse vendredi au Stade d'Ornano, il se pourrait bien que les forces de l'ordre soient encore de sortie. Car lancé dans une série de neuf matchs sans victoire, le club de Kylian Mbappé est au bord de l'explosion.