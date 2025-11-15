CdF : Caen éliminé par une équipe de Régional 1

Rien ne va plus à Caen. Le club de Kylian Mbappé, déjà à la peine en National, a été éliminé (3-2) par son voisin, Bayeux, qui évolue en Régional 1.

On ne sait pas ce que Kylian Mbappé et Orelsan en pensent, mais la colère est grande ce samedi soir chez les supporters du Stade Malherbe de Caen. Déjà dans le ventre mou du National, alors qu'ils visaient le retour immédiat en Ligue 2, les joueurs de Maxime d'Ornano ont été éliminés par la formation de Bayeux, qui évoluent en Régional 1. La crise couve très clairement du côté de la capitale bas-normande.