TV : Qui va commenter la C1 et la C3 ? Tout ce qu'il faut savoir

Dans : Coupe d'Europe.

Par Corentin Facy

Ce mardi, la Ligue des Champions reprend ses droits avec notamment les affiches Barcelone-Bayern Munich et Lille-Wolfsburg.

Cette saison, trois chaînes diffuseront les matchs de Ligue des Champions. Canal + et RMC Sport co-diffuseront les deux meilleures affiches de chaque journée tandis que BeInSports diffusera le reste des matchs. En Ligue Europa, la répartition est différente. La meilleure affiche de chaque journée sera co-diffusée par W9 et Canal + Sport tandis que RMC Sport se chargera de la diffusion des autres affiches. Par ailleurs, RMC Story diffusera en clair un match par journée d’Europa League conférence. A l’occasion de cette grande rentrée de la coupe d’Europe, les chaînes ont affiné leurs dispositifs. Ceux-ci ont été détaillés par L'Equipe.

Di Meco consultant n°1 de RMC

Sans surprise, RMC Sport va tendre le micro à ses consultants maison pour les matchs de Ligue Europa. On retrouvera ainsi Eric Di Meco au micro pour tous les matchs de l’Olympique de Marseille tandis que Stéphane Guy et Jérôme Sillon seront les deux commentateurs principaux. Notons que des consultants tels que Sébastien Piocolle, Jean-Luc Vasseur et Eric Roy seront également présents sur les antennes de RMC Sport pour la couverture de l’Europa League et de l’Europa League Conférence. Consultant phare de la chaîne, Eric Di Meco sera également aux commentaires de certaines affiches de Ligue des Champions, et notamment du match entre Lille et Wolfsburg ce mardi. Maintenant qu'il est aux commandes de son émission "Rothen s'enflamme" sur RMC, Jérôme Rothen ne devrait plus officier aux commentaires des matchs.

W9 sans Carine Galli ni Robert Pirès

De son côté, W9 va s’appuyer sur Xavier Domergue, commentateur de l’Equipe de France sur M6 depuis plusieurs mois, pour la grosse affiche de Ligue Europa chaque semaine. L’ex-journaliste de BeInSports ne sera toutefois pas associé à Robert Pirès, très critiqué durant l’Euro. En effet, le champion du monde 2018, commentateur pour M6 mais employé par Canal + sur l’ensemble de la saison, ne peut pas intervenir sur des compétitions également diffusées sur la chaîne cryptée. Comme les saisons précédentes, c’est donc Jean-Marc Ferreri qui sera le consultant de la chaîne. En bord terrain, on ne retrouvera pas Carine Galli, dont l’emploi du temps à La Chaîne L’Equipe ne lui permet pas d’officier sur W9 pour l’Europa League. Enfin, pour terminer avec Canal +, la chaîne va faire confiance à ses habituels consultants pour les matchs de Ligue des Champions. Paul Tchoukriel sera aux manettes pour les plus grosses affiches, avec Rudi Garcia, Eric Carrière ou encore Christophe Jallet selon les matchs. Notons par ailleurs que pour les avant-match en plateau, Laure Boulleau sera de la partie autour d'Hervé Mathoux au même titre que Samir Nasri et Eric Abidal. Des consultants recrutés sur mesure pour la plus belle des compétitions, de retour sur Canal + cette saison avec deux affiches par semaine.