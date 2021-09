Médias : Samir Nasri nouveau consultant de Canal+ !

Dans : Info.

Par Alexis Rose

Écarté des terrains depuis la fin de son aventure à Anderlecht en Belgique, durant l’été 2020, Samir Nasri va bientôt débuter une nouvelle carrière, celle de consultant.

De sa jeunesse à l’Olympique de Marseille jusqu’en équipe de France, en passant par Arsenal, Manchester City ou le FC Séville, le milieu offensif a régalé de nombreux suiveurs du football européen. Mais maintenant que sa carrière de joueur est terminée, Samir Nasri va en faire de même dans un autre costume, puisqu’il va bientôt retrouver l’espace médiatique. Ce dimanche soir, le compte Twitter du Canal Football Club a effectivement annoncé l’arrivée de l’ancien Phocéen sur ses antennes : « Bienvenue à Samir Nasri qui rejoint la team des consultants Canal+ pour le retour de la Ligue des Champions ! ». Passionné de foot depuis toujours, Nasri fera donc partie de la nouvelle génération de consultants, qui arrosent les fans avec leurs analyses tactiques.

Nasri avec Abidal sur la Ligue des Champions

Il y a quelques semaines, lors de la rentrée de la chaîne cryptée, Maxime Saada avait annoncé du lourd pour le grand retour de la Coupe d’Europe sur les antennes de C+. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le patron de Canal n’a pas menti. Puisque sur la Quatre, lors de la nouvelle émission « Canal Champions Club », Nasri sera accompagné d’Eric Abidal ou Rudi Garcia, et peut-être même de Didier Drogba, l’attaquant ivoirien étant lui aussi pressenti pour rejoindre Canal. Entre ces recrues XXL, plus les consultants déjà en place comme Habib Beye ou Laure Boulleau, C+ va donc proposer un plateau de qualité pour analyser les matchs du PSG et du LOSC en C1. Une bonne nouvelle pour les abonnés, qui savent que C+ mettra la Champions en avant sur sa grille de programmes pendant la semaine. Au contraire de la Ligue 1, reléguée au second plan le week-end depuis l’arrivée d’Amazon...