Real-Man City, Zidane et Guardiola lancent le match à leur manière

Avant le choc entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions, les deux entraîneurs Zinédine Zidane et Pep Guardiola ont échangé de jolis compliments.

D’un côté comme de l’autre, une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pourrait être fatale. On le sait, le Real Madrid n’est pas patient avec ses entraîneurs, pas même avec le chouchou Zinédine Zidane. Idem en ce qui concerne Pep Guardiola à Manchester City, surtout avec l’écart creusé par Liverpool en Premier League. De quoi créer un contexte sous tension avant le match aller ce mercredi ? Pas du tout ! La preuve, le coach madrilène a commencé par encenser son homologue avec le plus beau des compliments

« C'est le meilleur entraîneur du monde. Il l’a toujours démontré. D’abord à Barcelone, ensuite à Munich, maintenant à Manchester. C’est mon opinion, c’est lui, a tranché Zidane, qui avait fréquenté Guardiola au Bayern pour ses diplômes d’entraîneur. On s’inspire de ce qui se fait de meilleur, ce n'est pas une crainte du tout de l'affronter, au contraire. C’était super intéressant d’avoir passé du temps au Bayern quand j’étais en train de passer mes diplômes. Pour plusieurs raisons, bien sûr la relation avec lui. Je trouve qu’il a été sincère, ouvert. Quand quelqu’un est sincère et ouvert on apprend des choses. »

« Un honneur » pour Guardiola

Zidane garde de bons souvenirs de cette rencontre, tout comme l’Espagnol. « Ce fut un honneur, a ensuite commenté Guardiola. On a parlé, c’était à l’époque où il commençait à entraîner. Il a été un des plus grands joueurs de tous les temps, et sa visite fut un honneur. Zidane a fait ce qu’il a voulu faire, et ça ne s’est pas vraiment mal passé pour lui ! Alors que quand tu commences, tu ne sais jamais vraiment ce qui va se passer. C’est bien que quelqu’un comme Zidane, avec ce qu’il a été dans le foot et qui représente aussi bien notre métier, ait pu avoir tout ce succès. » La poignée de main sera donc chaleureuse avant le coup d’envoi.