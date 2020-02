Esp : Zidane, l'incroyable image d'un tacle involontaire

Zinedine Zidane a vécu énormément de choses comme footballeur, mais dimanche soir l'entraîneur français du Real Madrid a découverte une nouvelle facette de son dur métier.

Zinedine Zidane était forcément déçu du nul (2-2) concédé par le Real Madrid dimanche soir au Camp Nou contre le Celta Vigo, le FC Barcelone ayant repris deux points aux Merengue lors de ce week-end de Liga. Mais si Zizou a fait parler de lui durant ce match, c’est aussi parce que l’entraîneur français du Real Madrid a pris un bon coup de crampon en plein visage et s’est retrouvé balancé au sol suite à un tacle pour le moins malheureux de Joseph Aidoo, le défenseur international ghanéen du Celta Vigo, lequel s’est jeté pour récupérer un ballon qui sortait en touche. Les deux hommes se sont rapidement relevés sans dommage, l’action suivant son cours…

