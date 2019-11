Real Madrid : Karim Benzema à un pas du statut de légende

Dans : Ligue des Champions.

Pendant que le Paris Saint-Germain affrontera Bruges ce mercredi soir, le Real Madrid retrouvera Galatasaray à Santiago Bernabéu. Peut-être l’occasion pour Karim Benzema d’atteindre une autre dimension.

Connu pour son altruisme sur le terrain, Karim Benzema fera toujours passer le bien et les objectifs de son équipe au premier plan. Avant la rencontre de phase de groupes de la Ligue des Champions contre Galatasaray, l’attaquant du Real Madrid pense donc à la victoire, à ces trois points qui rapprocheraient les Merengue des huitièmes de finale. Mais dans un coin de sa tête, on imagine que « KB9 » a également une motivation personnelle liée à son efficacité dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Benzema bientôt sur le podium

En effet, l’avant-centre aux 48 buts en C1 n’est plus qu’à une longueur du mythique Alfredo Di Stefano, lequel avait inscrit 49 réalisations en 58 rencontres européennes. Un petit but face aux Turcs, lors de son 94e match en LdC, permettrait donc à Benzema d’égaler la performance du troisième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid dans ce tournoi ! La statistique est loin d’être anodine pour le Français, tant critiqué par les supporters, par son ancien entraîneur José Mourinho et surtout par la presse depuis son arrivée il y a 10 ans.

Ces mêmes médias qui aujourd’hui saluent la carrière du Madrilène, à l’image du quotidien As avec sa une « Monsieur Champions ». A noter que Benzema, une fois Di Stefano égalé puis dépassé, visera sûrement le record de Raul (66 buts en 130 matchs en C1). Mais sans penser à détrôner Cristiano Ronaldo et ses 105 unités en 101 parties avec le Real Madrid en LdC.