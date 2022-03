Real : Ancelotti sort son plan anti-PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid n’aborde pas son 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions face au PSG de la meilleure des manières.

La timidité vue au Parc des Princes lors du match aller va devoir s’effacer, ce qui sera plus facile avec un Karim Benzema en meilleure forme. Et pourtant, le Real Madrid ne déborde pas de confiance, en raison notamment de plusieurs absents. Casemiro et Ferland Mendy sont suspendus, tandis que Toni Kroos souffre d’une blessure musculaire à la cuisse. Et ce vendredi, pour ne rien arranger, Federico Valverde, annoncé comme un titulaire face au PSG en raison des absences, a manqué l’entrainement en raison d’un syndrome grippal. Néanmoins, Carlo Ancelotti a vite mis un terme aux craintes au sujet de l’Uruguayen.

Carlo Ancelotti a compris la leçon du match aller

« Toni Kroos va être absent pendant 5 ou 6 jours. Je pense que pour Kroos c'est un petit problème et qu'il sera là contre le PSG. Valverde sera là pour sûr contre le PSG. Je pense qu'ils n'auront aucun problème et qu’ils auront toujours une bonne condition physique pour affronter le PSG », a laissé entendre l’entraineur du Real Madrid, pour qui la confiance règne avant le match face au PSG. Il n’empêche l’incertitude autour de l’Allemand inquiète beaucoup à Madrid, où l’ancien du Bayern Munich est indétrônable au milieu de terrain. Mais que ce soit au niveau de la forme physique de ses joueurs ou de la rencontre face à Paris, Carlo Ancelotti a en tout cas affiché une confiance à toute épreuve, expliquant qu’il avait un plan pour mettre à mal le PSG lors de ce match retour. Les socios madrilènes comptent dessus, car le déroulement de la rencontre aller a fait beaucoup de bruit dans la capitale espagnole. Et tout le Real espère que le plan de Carlo Ancelotti est bien plus offensif pour éviter de subir à nouveau la loi d’un PSG en position de force.