PSG ‍: Un joueur de l'Inter avoue tout

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

L'Inter Milan ne se remet pas de sa finale de Ligue des Champions perdue contre le PSG sur le score de 5-0. Federico Dimarco avoue qu'il est miné par cette soirée maudite pour les Lombards.

Au terme d’une demi-finale homérique, l’Inter Milan a validé son billet pour la finale de la Ligue des Champions devant le FC Barcelone, avec une victoire 7-6 sur l’ensemble des deux matchs. Malheureusement, si la défense a été aussi poreuse contre le PSG, l’attaque est restée en berne et bien inoffensive. Très rapidement, le match est devenu compliqué avec une possession de balle parisienne, mais aussi une efficacité totale de la part des joueurs de Luis Enrique. Impliqué sur les deux premiers buts encaissés par son équipe, Federico Dimarco a pris la parole après plusieurs jours de silence pour confier le désarroi dans lequel il se trouvait.

Comme plusieurs de ses coéquipiers, le défenseur italien a demandé pardon pour sa performance ratée, et il a surtout avoué que le film du match se repassait dans sa tête, même plusieurs jours après cette finale perdue sur le score surréaliste de 5-0. « Je ressens le besoin de vous parler. Cela fait des jours que je ne pense à rien d’autre, en cherchant des explications à ce qui s’est passé. Tout a mal tourné. Il est trop facile de parler uniquement quand tout va bien. Je veux assumer mes responsabilités. Je veux le faire après une telle défaite pour dire à tous les tifosi de l’Inter à quel point je suis désolé », a livré le défenseur de l’Inter Milan, traumatisé par un côté Désiré Doué et Achraf Hakimi qui a fait très mal.

« Je suis désolé pour cette défaite et pour la manière dont elle est arrivée, car nous étions à un pas d’un rêve et nous n’avons pas réussi à le réaliser. Je voulais vous rendre heureux et je n’y suis pas parvenu », a expliqué Dimarco, qui a fini par reconnaître qu’il n’avait tout simplement pas été bon lors de cette finale, et qu’il devait porter cette responsabilité pour toujours : « À partir de maintenant, je porterai cette cicatrice. Elle ne disparaîtra jamais ».