PSG : Mbappé a faim, le Real Madrid peut pleurer

Dans : Ligue des Champions.

Ce n’est pas nouveau, le Real Madrid rêve de rapatrier Kylian Mbappé dans les prochaines années. La finale perdue du PSG en Ligue des Champions risque cependant d’avoir changé les plans de l’attaquant français. Explications.

Son nom est incessamment amené sur les devants du mercato, et plus précisément du côté du Real Madrid. Kylian Mbappé (21 ans), avec un palmarès déjà impressionnant, est désigné comme le digne héritier de Cristiano Ronaldo chez les Merengues. Cependant, il pourrait faire patienter un bon moment le club présidé par Florentino Perez. La raison ? Le champion du monde avait l’occasion d’être sacré champion d’Europe dimanche contre le Bayern, mais le PSG s’est incliné sur le plus petit des scores (1-0). Une terrible déception pour lui qui selon Diario Gol, ne partira pas de l’écurie parisienne avant d’avoir gagné la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Il n’a jamais été aussi proche de glaner cette C1, recherchée depuis 50 ans par le Paris SG, et est décidé à aller au bout de cet objectif. Un mal pour un bien pour le PSG, qui n’a aucune envie de se séparer de l’un de ses meilleurs éléments offensifs avec Neymar, alors que le club espagnol peut regretter la défaite parisienne en finale. L’arrêt du marché en raison de la pandémie de coronavirus était déjà un coup dur pour le Real Madrid dans son optique de recruter le prodige français, et ce retournement de situation ne viendra pas arranger les choses. Les fans madrilènes devront attendre pour voir Zinedine Zidane coacher l’attaquant tricolore.