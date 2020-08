PSG : Mbappé 2021, le Real Madrid supporter n°1 de Paris !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé donne toujours le vertige au Real Madrid, mais du côté des Merengue on pense qu'une victoire du PSG en Ligue des champions sera un gros atout en 2021.

Le Real Madrid l’a bien compris, il est inutile d’essayer de recruter Kylian Mbappé lors de ce mercato 2020, l’attaquant français du Paris Saint-Germain ayant clairement fait savoir qu’il voulait jouer en 2020-2021 sous le maillot du club de la capitale. Mais il en va tout autrement dans un an, Florentino Perez étant persuadé que le champion du monde ne prolongera pas son contrat avec le PSG et que le Qatar validera son départ en échange d’une somme colossale plutôt que de le voir partir libre en 2022. Mais ce samedi, le quotidien espagnol ABC explique du côté du Real Madrid on espère vraiment que le Paris Saint-Germain gagnera la Ligue des champions grâce à Neymar et Mbappé. Le club espagnol estime que si c’est le cas, alors l’ancien monégasque aura encore moins de mal à partir du PSG.

Et ABC d’expliquer sa théorie. « Kylian a rejoint le PSG il y a trois ans dans le but de mener un projet qui lui permettrait d’entrer dans l’histoire en donnant à Paris la première Ligue des champions de son histoire. Après plusieurs tentatives infructueuses, cette Ligue des champions semble finalement destinée à rejoindre capitale française et, si tel était le cas, Mbappé serait beaucoup plus proche du Real Madrid (...) Mbappé est très clair, il veut gagner la Ligue des champions avec le PSG, être dans l'histoire du club et laisser sa marque. S’il réussit maintenant, il jugera que ce cycle est achevé et il expliquera au PSG que le mieux pour les deux parties serait de se séparer dans un an », explique le média espagnol. Pourquoi pas, même si on peut aussi penser qu'une victoire de Paris en Ligue des champions peut motiver Kylian Mbappé de rester plus longtemps, surtout si son ami Neymar en fait de même.