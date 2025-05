PSG-Inter ‍: Une mauvaise nouvelle pour Paris

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

A cinq jours de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter, Simone Inzaghi a donné des nouvelles de son équipe, et notamment de Lautaro Martinez.

L'entraîneur de l'Inter était en conférence de presse ce lundi, et Simone Inzaghi était particulièrement attendu sur sa situation personnelle, puisqu'on lui prête l'intention de partir en Arabie Saoudite après la finale de samedi contre le PSG. Balayant cette interrogation, et rappelant qu'il était totalement focalisé sur la quête du titre européen avant de penser à son avenir personnel, Simone Inzaghi a forcément été questionné sur la forme physique de Lautaro Martinez, absent lors des derniers matchs du club milanais et dont la présence face au Paris Saint-Germain donne encore lieu à des supputations. Pour le technicien italien de l'Inter, les tifosi milanais peuvent dormir tranquille d'ici samedi, l'attaquant argentin sera bien présent pour cette finale tant attendue face au Paris Saint-Germain.

Lautaro sera présent face au PSG

« Lautaro va bien, il était déjà disponible pour le match à Côme et il a donc eu une semaine normale. S'il y avait eu besoin de lui à Côme, je l'aurais mis sur le terrain, mais les choses allaient bien et j'ai décidé de repousser son retour.Lautaro et Frattesi m'avaient tous deux assuré qu'ils seraient à 100 % de leur forme et c’est le cas », a confirmé Simon Inzaghi, qui pense que l'Inter ne doit surtout pas prendre le Paris Saint-Germain de haut avant cette finale de la Ligue des champions.

« Le PSG est une équipe formidable, avec des individualités remarquables. Elle compte beaucoup de joueurs de qualité et un entraîneur que je respecte énormément, qui a inculqué des principes de jeu très précis. Nous savons ce qui nous attend et nous ferons tout notre possible ces jours-ci pour être à notre meilleur niveau », a prévenu l'entraîneur de l'Inter, qui connaîtra sa deuxième finale de la Ligue des champions sur le banc du club milanais, deux ans après la défaite face à Manchester City?